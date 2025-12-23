Thuỷ Tiên ăn chay trường, bất ngờ nhận điều thay đổi sau 1 năm

Thuỷ Tiên vẫn luôn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý mỗi khi xuất hiện hay lên tiếng. Nhất cử nhất động của nữ ca sĩ đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Cách đây không lâu, Thuỷ Tiên cho biết cô khá bận rộn với lịch đi chùa, du lịch và nghỉ ngơi, đến mức nếu ai muốn “book show” cũng phải hẹn từ rất sớm.

Tối 22.12, Thuỷ Tiên vừa có bài đăng mới cập nhật điều thay đổi trong thời gian "ở ẩn". Cụ thể, Thủy Tiên tiết lộ rằng hiện đã ăn chay trường, cơ thể cô có những thay đổi ngoài dự đoán, đặc biệt là móng tay trở nên dày và chắc hơn rõ rệt.

Nữ ca sĩ cho biết trước đây móng tay cô vốn mỏng, yếu, dễ lột và rất dễ gãy. Khi quyết định ăn chay trường, Thủy Tiên từng chuẩn bị sẵn tâm lý rằng cơ thể có thể thiếu chất, kéo theo những hệ quả như tóc rụng, móng yếu, da xấu. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ.

Cụ thể, Thuỷ Tiên chia sẻ: " Tự dưng sau hơn 1 năm ăn chay trường em nuôi được 1 bộ móng tay dày đẹp đến khó tin. Từ nhỏ đến lớn móng tay em mỏng yếu như giấy, dễ lột và dễ gãy lắm. Đã chuẩn bị tâm lý ăn chay trường là sẽ thiếu chất tóc rụng, móng yếu, da xấu rồi…. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược logic khoa học thật khó hiểu. Em ăn chay vì đến lúc cơ địa không thể chịu được mùi tanh thịt cá nữa, em cũng không cho rằng mình ăn chay là tốt lành gì hơn ai cả, chỉ đơn giản là chọn loại thực phẩm phù hợp hơn cho cơ thể mình thôi".

Thuỷ Tiên cho biết trước kia móng tay cô rất yếu (ảnh: FBNV)

Thuỷ Tiên khoe móng chắc và khoẻ sau 1 năm ăn chay, netizen rần rần vì màn "flex" xế xịn và kim cương (ảnh: FBNV)

Bên dưới bình luận, Thuỷ Tiên nhận về vô vàn ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nữ ca sĩ thoải mái tương tác với những lời nhận xét khen bàn tay đẹp, đồng cảm về chuyện móng yếu hay sự thay đổi sau quá trình ăn chay trường...

Đồng thời, Thuỷ Tiên khẳng định từ trước đến nay chưa từng nói bản thân ăn chay trường, điều này chỉ mới diễn ra trong hơn 1 năm qua. Với những bình luận hàm ý mỉa mai, tiêu cực thì nữ ca sĩ không quan tâm.

Thuỷ Tiên không quan tâm đến những lời tiêu cực từ cộng đồng mạng (ảnh: FBNV)

Thuỷ Tiên từng tham dự một buổi giao lưu và cho biết mẹ ruột ăn chay trường từ năm 14 tuổi. Vì thế, lúc mang thai Thuỷ Tiên, mẹ nữ ca sĩ đã thường xuyên đọc kinh và ăn chay nên bản thân cô ăn chay trong bụng mẹ.

Tuy nhiên, qua những clip và hình ảnh Thuỷ Tiên chia sẻ thì có thể nhận ra khi lớn lên cô vẫn ăn thịt cá như những người bình thường. Vì thế, người ăn chay trường là mẹ Thuỷ Tiên chứ không phải nữ ca sĩ.

Thuỷ Tiên từng chia sẻ về mẹ: "Mẹ ăn chay trường 46 năm nay lại tu hành sống tiết kiệm nên em lo cho mẹ thì không có tốn bao nhiêu cả. Cứ 1-2 ngày là mẹ than giùm người ta rồi bắt em gửi tiền mà nhiều khi cuối tháng nhìn số tiền em cũng choáng váng với mẹ em".

Ở hiện tại, Thủy Tiên gần như sống tách biệt khỏi nhịp showbiz, tập trung cho gia đình và đời sống tinh thần. Không còn xuất hiện dày đặc, không phát ngôn gây tranh cãi, nữ ca sĩ chọn cách sống kín đáo, an yên.

Thế nhưng, chỉ với một bài đăng đời thường về ăn chay và những thay đổi nhỏ của cơ thể, Thủy Tiên vẫn đủ sức khiến mạng xã hội xôn xao, đúng với hình ảnh một nghệ sĩ “ở ẩn” nhưng chưa bao giờ hết được quan tâm.