Thụy Sĩ hạ gục Canada, đi tiếp với ngôi đầu bảng B World Cup 2026

Đội tuyển Thụy Sĩ đã xuất sắc đánh bại Canada với tỷ số 2-1 trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng B World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 25/6 (giờ Việt Nam).

Kết quả này giúp đại diện châu Âu khép lại vòng bảng với 7 điểm và giành vé vào vòng knock-out với tư cách đội nhất bảng, trong khi Canada xếp thứ hai nhưng vẫn lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup.

Trước giờ bóng lăn, cả hai đội đều đã chắc suất đi tiếp sau những kết quả thuận lợi ở hai lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu bảng đấu vẫn là mục tiêu quan trọng bởi nó có thể mang lại lợi thế về đối thủ ở vòng 1/16.

Hiệp một diễn ra khá chặt chẽ khi cả Thụy Sĩ lẫn Canada đều ưu tiên sự an toàn. Hai đội tạo ra rất ít cơ hội nguy hiểm và chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân. Theo thống kê, cả hai chỉ tung ra tổng cộng 3 pha dứt điểm trúng đích trong 45 phút đầu tiên, phản ánh thế trận thận trọng của đôi bên.

Bước ngoặt xuất hiện ngay sau giờ nghỉ. Chỉ một phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Ruben Vargas tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số cho Thụy Sĩ. Bàn thắng giúp đội bóng áo đỏ chơi hưng phấn hơn và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Canada. Đến phút 57, tài năng trẻ Johan Manzambi tiếp tục tỏa sáng với pha lập công nâng tỷ số lên 2-0, đưa Thụy Sĩ tiến rất gần tới chiến thắng.

Không chấp nhận thất bại, Canada đẩy cao đội hình trong khoảng 20 phút cuối trận. Những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 76 khi Promise David ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Bàn thắng này giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi Canada liên tục dồn ép đối thủ trong thời gian còn lại. Tuy nhiên, thủ thành Gregor Kobel đã có nhiều pha cứu thua quan trọng để bảo toàn chiến thắng cho Thụy Sĩ.

Về mặt thống kê, Canada là đội kiểm soát bóng vượt trội với 68% thời lượng cầm bóng, trong khi Thụy Sĩ chỉ sở hữu 32%. Đại diện Bắc Mỹ cũng tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 0,97, cao hơn đáng kể so với mức 0,28 của Thụy Sĩ. Hai đội cùng có 3 pha dứt điểm trúng đích, nhưng sự khác biệt nằm ở khả năng tận dụng cơ hội khi Thụy Sĩ ghi được 2 bàn thắng từ những tình huống nguy hiểm nhất.

Chiến thắng 2-1 giúp Thụy Sĩ kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại, giành 7 điểm để đứng đầu bảng B. Canada cũng có thể hài lòng khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup, dù thất bại này khiến họ phải chấp nhận vị trí nhì bảng. Trong khi đó, Bosnia-Herzegovina vẫn còn cơ hội đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất, còn Qatar chính thức bị loại sau khi chỉ giành được 1 điểm sau ba lượt trận.

Tỷ số chung cuộc: Thụy Sĩ 2-1 Canada

Đội hình: