Thua tan tác, Qatar chính thức bị loại sớm khỏi World Cup 2026

Đội tuyển Qatar đã chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau thất bại 1-3 trước Bosnia-Herzegovina ở lượt trận cuối bảng B diễn ra rạng sáng nay.

Kết quả này khép lại hành trình đáng quên của đại diện châu Á khi họ chỉ giành được 1 điểm sau ba trận đấu và không còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp.

Bước vào trận đấu tại Seattle, cả Qatar lẫn Bosnia-Herzegovina đều hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới giúp họ nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Chính vì vậy, Bosnia nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng tạo ra sức ép lớn về phía khung thành đối phương. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, tài năng trẻ Kerim Alajbegovic đã khai thông thế bế tắc ở phút 29 bằng một pha lập công đẹp mắt, được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những bàn thắng ấn tượng nhất từ đầu giải.

Chỉ ít phút sau, vận đen tiếp tục đeo bám Qatar khi hậu vệ Albrake lúng túng phản lưới nhà, khiến đội bóng Tây Á bị dẫn trước 0-2. Dù vậy, Qatar vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu khi đội trưởng Hassan Al-Haydos ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước giờ nghỉ, mang lại hy vọng cho các CĐV.

Bosnia-Herzegovina là đội thi đấu tốt hơn.

Sang hiệp hai, Qatar dồn đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những nỗ lực của đoàn quân dưới quyền HLV Julen Lopetegui không mang lại hiệu quả. Khi trận đấu bước sang phút 80, Bosnia-Herzegovina tung đòn kết liễu với pha lập công của Ermin Mahmic, ấn định chiến thắng 3-1 và dập tắt hoàn toàn hy vọng của Qatar.

Thất bại này khép lại một kỳ World Cup đáng thất vọng của Qatar. Sau trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ ở ngày ra quân, họ thảm bại 0-6 trước Canada trước khi tiếp tục gục ngã trước Bosnia-Herzegovina ở lượt cuối. Thành tích chỉ có 1 điểm cùng hiệu số rất thấp khiến đại diện châu Á xếp cuối bảng B và trở thành một trong những đội tuyển bị loại sớm nhất giải đấu.

Trong khi đó, chiến thắng quan trọng giúp Bosnia-Herzegovina nâng tổng điểm lên 4. Dù không thể chen chân vào top 2 của bảng đấu, đại diện Balkan vẫn còn cơ hội góp mặt ở vòng knock-out với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Với Qatar, World Cup 2026 khép lại bằng nhiều nỗi tiếc nuối. Đội bóng từng đăng cai World Cup 2022 vẫn chưa thể tạo nên bước đột phá trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, và chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn cạnh tranh với các cường quốc trong tương lai.

Tỷ số chung cuộc: Bosnia-Herzegovina 3-1 Qatar