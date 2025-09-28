Thủy quân Lục chiến Mỹ sắp có 99 trực thăng 'đắt hơn F-35'

.t1 { text-align: justify; }

Sikorsky đã nhận được hợp đồng để sản xuất tới 99 máy bay trực thăng hạng nặng CH-53K King Stallion cho Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Thông tin này được đăng tải trên trang web chính thức của công ty.

Tổng giá trị của thỏa thuận lên tới 10,8 tỷ đô la, đây là đơn đặt hàng lớn nhất cho loại trực thăng này từ trước đến nay. Hợp đồng quy định việc giao hàng sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2029 đến năm 2034.

Chương trình này kết hợp 5 đơn đặt hàng riêng biệt (Lô 9–13) thành một chương trình 5 năm duy nhất, đảm bảo nguồn cung ổn định và giảm chi phí trên từng đơn vị.

Việc sản xuất trực thăng sẽ được thực hiện tại các cơ sở của Sikorsky ở Connecticut, với các nhà cung cấp đến từ 37 tiểu bang của Hoa Kỳ và 8 quốc gia khác.

Hợp đồng này cũng mở ra cơ hội giao hàng quốc tế trong tương lai, bao gồm cả cho Israel - quốc gia đã ký thỏa thuận với Sikorsky để cải tiến 12 trực thăng CH-53K cho phù hợp với nhu cầu của mình.

Mặc dù bản kế hoạch ban đầu là bắt đầu giao hàng vào năm 2026, nhưng chiếc trực thăng đầu tiên hiện dự kiến ​​sẽ đến Israel vào năm 2028.

Một chiếc trực thăng CH-53K King Stallion của đơn vị hàng không Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong chuyến bay.

Cần lưu ý rằng CH-53K King Stallion là máy bay trực thăng lớn nhất từng được chế tạo cho Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.

Máy bay được trang bị 3 động cơ, mỗi động cơ có công suất 7.500 mã lực và được thiết kế để cơ động lính, hàng hóa cũng như thiết bị hạng nặng trong điều kiện chiến đấu.

Chiếc trực thăng này có khả năng nâng tới 18 tấn và sẽ thay thế mẫu CH-53E Super Stallion đã lỗi thời.

Trước đó, Sikorsky cho biết họ có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất trực thăng CH-53K King Stallion tại Hàn Quốc.

Năm 2023, Lockheed Martin (Sikorsky là bộ phận của tập đoàn) đã hợp tác với Korea Aerospace Industries (KAI) để khám phá các lĩnh vực tiềm năng có thể góp phần vào việc phát triển các loại trực thăng chuyên dụng “hiệu quả cao và sáng tạo”.