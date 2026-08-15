Thúy Ngân gặp vấn đề sức khỏe do thời tiết nắng nóng trong tập đầu Sao nhập ngũ 2026. Erik bị chỉ huy nhắc nhở vì mang theo nhiều mỹ phẩm và thiết bị chăm sóc cá nhân.

Tập đầu Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng có sự tham gia của 8 nghệ sĩ gồm Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Erik, Tuấn Dương, Thúy Ngân, Văn Mai Hương, Châu Bùi và Minh Trang. Họ có kỳ huấn luyện tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, thuộc Vùng 4 Hải quân, Quân chủng Hải quân.

Sau khi có mặt tại đơn vị, 8 nghệ sĩ bước vào phần làm quen và báo cáo thông tin cá nhân. Do chưa quen điều lệnh, một số người lúng túng, thực hiện lại nhiều lần. Erik thừa nhận hồi hộp nên nói ấp úng. Khi được yêu cầu giới thiệu rõ nghề nghiệp, nam ca sĩ trả lời: “Nghề nghiệp của tôi là ca sĩ - hát” và gây cười.

Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến thể trạng dàn nghệ sĩ. Trong lúc đứng cùng đội hình, Thúy Ngân có dấu hiệu mệt mỏi, sau đó ngất xỉu. Nữ diễn viên được đồng đội hỗ trợ, đưa ra khỏi khu vực tập trung để kiểm tra sức khỏe.

Thúy Ngân ngất xỉu ở tập 1 Sao nhập ngũ.

Dù vừa ngã quỵ, Thúy Ngân nói cô có thể tiếp tục ghi hình. Nữ diễn viên khẳng định: “Em vẫn quay được”, đề nghị được tham gia các nội dung tiếp theo. Tình trạng của cô khiến những người có mặt lo lắng.

Trước đó, Thúy Ngân tham gia nhiều chương trình thực tế đòi hỏi vận động. Song, môi trường huấn luyện ngoài trời, thời tiết khắc nghiệt và lịch trình liên tục ngay trong ngày đầu vẫn thách thức nữ diễn viên.

Trước khi đến đơn vị, 8 nghệ sĩ nhận nhiệm vụ chèo thuyền trên biển trong thời gian tối đa 30 phút. Họ được chia thành hai đội do Quốc Trường và Phan Mạnh Quỳnh phụ trách.

Đội Phan Mạnh Quỳnh có khởi đầu thuận lợi khi dùng mái chèo đẩy thuyền khỏi vùng nước cạn. Đội Quốc Trường nhanh chóng tìm được nhịp phối hợp. Các thành viên chèo đồng đều và dần vượt lên. Nhưng sau cùng, hai đội không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định dù nỗ lực.

Phần kiểm tra hành lý cá nhân tạo nhiều tình huống đáng chú ý. Erik mang theo lượng lớn mỹ phẩm và thiết bị chăm sóc cơ thể, gồm sản phẩm làm sạch da, đồ tẩy trang, máy triệt lông và máy nâng cơ.

Quốc Trường, Erik và nhóm nghệ sĩ tham gia huấn luyện.

Chỉ huy đánh giá nhiều vật dụng không cần thiết trong môi trường quân đội và yêu cầu nam ca sĩ giao nộp. Erik cũng bị nhắc nhở vì mang quá nhiều đồ trang điểm. Đại đội trưởng cho rằng chiến sĩ hải quân phải hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt.

Trước khi chương trình phát sóng, hình ảnh quảng bá của Erik gây tranh luận vì nam ca sĩ trang điểm đậm. Ngày 25/7, anh lên tiếng xin lỗi và cho biết đã trao đổi với ê-kíp để thực hiện lại bộ ảnh theo hướng phù hợp hơn với hình ảnh người chiến sĩ.

Văn Mai Hương cũng mang máy massage cơ vào đơn vị. Nữ ca sĩ cùng Châu Bùi hướng dẫn trung đội trưởng cách sử dụng thiết bị. Châu Bùi chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn vì lo ngại lịch trình huấn luyện kéo dài, nhưng các thành viên khác từ chối nhận vì sợ tăng cân. Tập mở màn chủ yếu giới thiệu dàn nhân vật, môi trường huấn luyện và những khác biệt giữa đời sống nghệ sĩ với kỷ luật quân đội, trong đó sự cố sức khỏe của Thúy Ngân cùng phần kiểm tra hành lý của Erik là diễn biến đáng chú ý nhất.