Thuý Ngân chia tay Võ Cảnh

Một trong những cặp đôi được netizen "hóng" thông báo tin vui trong năm 2025 là Thuý Ngân - Võ Cảnh. Bởi lẽ cả hai không chỉ đẹp đôi trên màn ảnh mà còn rất tình tứ, "dính như sam" ngoài đời thật. Thuý Ngân và Võ Cảnh từng bị "tóm dính" cùng nhau đi du lịch riêng tư. Với loạt hint chất lượng suốt thời gian dài, công chúng và nhiều sao Việt đã tự mặc định đây là một đôi. Người trong cuộc không lên tiếng nhưng cũng không phủ nhận chuyện hẹn hò.

Cho đến vài tháng gần đây, cả hai tách nhau ra thấy rõ. Võ Cảnh đã không còn xuất hiện trong những buổi tiệc thân mật cùng hội bạn của Thuý Ngân. Trong livestream mới nhất, Thuý Ngân đã chính thức phản hồi về mối quan hệ hiện tại với Võ Cảnh. Cô cho biết hiện tại cả hai chỉ là bạn bè, chuyện đã diễn ra 7-8 tháng trước nhưng đến nau mới chia sẻ. Nữ diễn viên mong khán giả nhìn nhận mọi việc trong tâm thế thoải mái, để về sau cả hai có thể dễ dàng xây dựng cuộc sống mới.

Thuý Ngân nói: "Mọi người bị chấp niệm như thế là căng cho Ngân và anh Cảnh lắm đó, bởi sau này chúng tôi còn lấy chồng, lấy vợ nữa. Sắp tới lỡ anh Cảnh có người yêu, mọi người cứ nhắc như vậy thì tội nghiệp cho người ta. Mọi chuyện đã diễn ra 7-8 tháng rồi. Tụi tôi hiện tại rất vui vẻ với nhau, mọi người làm vậy chúng tôi khó xử không nhìn mặt nhau nữa. Sắp tới em cũng phải có người yêu, có chồng nữa. Tụi tôi không ghét bỏ gì nhau, vẫn hỏi thăm sức khoẻ nhau mà. Hôm nay, tôi sẵn sàng bày tỏ với mọi người, lỡ có lỡ lời mong mọi người thông cảm. Tôi chỉ muốn chia sẻ một lần để mọi người không còn suy nghĩ nhiều trong chặng đường sắp tới".

Thuý Ngân mong mọi người không chấp niệm ghép đôi, xác nhận hiện chỉ là bạn với Võ Cảnh

Cách đây không lâu, Thuý Ngân cũng thừa nhận đã block Võ Cảnh

Từ những dấu hiệu trên, công chúng cho rằng đôi "phim giả tình thật" này đã toang

Thuý Ngân và Võ Cảnh từng được "Dispatch Việt Nam" Trường Giang tích cực ghép đôi. Cụ thể, Thuý Ngân và Quang Trung góp mặt với vai trò khách mời trong một show thực tế do Trường Giang sản xuất quay hình tại Đà Lạt. Ngay khi vừa gặp Thuý Ngân, Trường Giang đã hỏi ngay: "Nãy Quang Trung nói với anh là em đi ekip 2 người đúng không?". Khi bắt được tín hiệu sắp bị đàn anh trêu ghẹo, Thuý Ngân cười ngượng ngùng đánh trống lảng: "Không, em đi ekip 8 người lận". Trước phản ứng ngại ra mặt của Thuý Ngân, Quang Trung dọa sẽ điều tra ekip của Thuý Ngân như thế nào, bởi lẽ vì ekip này mà đàn chị bỏ anh đi máy bay 1 mình còn bản thân thì đi xe riêng từ TP.HCM lên Đà Lạt.

Trong tình huống này, Trường Giang tiếp tục bật cười to rồi nói: "Trời ơi, tôi biết rồi khỏi điều tra, có 1 anh thợ chụp hình thôi. Một mình ổng lo hết". Trước lời "phanh phui" này của đàn anh thân thiết, Thuý Ngân chỉ biết cười trừ rồi lúng túng giải thích: "Thì chụp hình, quay phim, trợ lý... phân thân ra làm 8 người đó". Trùng hợp, sau đó Thuý Ngân và Võ Cảnh cũng tung lộ ảnh ngọt ngào tại Đà Lạt. Khán giả còn tinh ý nhận ra thời điểm quay show này, không chỉ Thuý Ngân mà Võ Cảnh cũng có mặt tại Đà Lạt.

Thuý Ngân và Võ Cảnh từng bị bắt gặp đi du lịch, ôm nhau giữa biển

Thuý Ngân cũng khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út, phía sau là bóng lưng của Võ Cảnh

Từ khoảng giữa năm 2025, cả hai đã để lộ nhiều dấu hiệu rạn nứt. Có thời điểm, Thuý Ngân liên tục đi du lịch, được hội bạn an ủi. Cô còn đăng đàn: "Trước khi hạnh phúc đến, hãy giữ vững niềm tin. Khi hạnh phúc xuất hiện, hãy lặng lẽ tận hưởng. Hạnh phúc có thể đến muộn chứ tuyệt đối không bao giờ vắng mặt. Hãy mang 1 trái tim đầy kỳ vọng mà quan sát mọi hạnh phúc nhỏ bé hiện hữu quanh mình, rồi một ngày hạnh phúc lớn lao sẽ đến. Vào một ngày và một cách không ngờ nhất".

Ngoài loạt dấu hiệu từ người trong cuộc, đạo diễn của bộ phim Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi có Thuý Ngân và Võ Cảnh tham gia từng đăng loạt dòng trạng thái bức xúc trên trang cá nhân. Trong đó, người này không nhắc đích danh ai nhưng lại bày tỏ sự thất vọng: "Công sức của nhiều người trở thành r** r*** trong tay của vài đứa", hay "Muốn đăng bậy đăng bạ gì tự làm phim của mình rồi muốn đăng sao thì đăng". Những tuyên bố đầy thẳng thắn và bất ngờ khiến cư dân mạng không khỏi tò mò.

Nữ diễn viên cho biết chuyện xảy ra 7-8 tháng trước khi cô lên tiếng thông báo

Trước khi Thuý Ngân xác nhận tan vỡ, Võ Cảnh cũng từng có bài đăng: "Mình tin rằng, không phải bất cứ mối tình nào khép lại cũng cần có một người đúng và một người sai. Đôi khi, hai người từng thương nhau thật lòng, từng dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, nhưng đến một thời điểm nào đó, họ chọn dừng lại đơn giản vì những lý do riêng mà chỉ người trong cuộc mới biết. Như cách mà người ta vẫn thường nói: 'có duyên mà không có nợ'. Chúng ta thường tìm kiếm một lý do để lý giải, nhưng ngàn lần không nên gán lỗi cho ai trong khi không ai trong họ làm điều gì có lỗi với người còn lại. Nên hãy để tình yêu dù kết thúc vẫn có thể trọn vẹn và đẹp đẽ theo cách riêng của nó".