Thúy Nga: "Tôi rất buồn và thương khi mẹ Đức Tiến không kịp sang Mỹ, mẹ không được nhìn con thì cũng bức xúc lắm"

Chỉ còn gần 1 ngày nữa, lễ viếng và an táng diễn viên Đức Tiến sẽ diễn ra tại Mỹ. Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao sự việc mẹ nam diễn viên lên tiếng cho biết con dâu Bình Phương không ký giấy để bà làm thủ tục sang nhìn mặt con trai lần cuối. Sau đó, Bình Phương cho biết có liên lạc với mẹ chồng, tuy nhiên giấy báo tử của Đức Tiến chưa làm xong. Như vậy, đến thời điểm này mẹ nam diễn viên đã không kịp đến Mỹ để nhìn con trai trước khi tiến hành an táng.

Tối 28/5 (giờ Việt Nam), danh hài Thúy Nga đã lên tiếng chia sẻ quan điểm liên quan đến sự việc này. Cô cho biết cả mẹ Đức Tiến và Bình Phương đều có những sự đau lòng, bối rối và nỗi khổ riêng cần được thông cảm. Tuy nhiên, trên thực tế mẹ Đức Tiến có thể chủ động trình bày chuyện con trai mất đột ngột, sau đó chuẩn bị hồ sơ khẩn để phỏng vấn sang Mỹ chứ không cần chờ đến con dâu ký giấy bảo lãnh.

Thúy Nga nói trên livestream: "Tôi thấy mọi người đang rần rần vụ Bình Phương không ký giấy cho mẹ Đức Tiến sang dự tang lễ con trai. Tôi nghĩ tang gia ai cũng bối rối, mẹ Đức Tiến bên Việt Nam cũng bối rối mà Bình Phương ở đây lại càng bối rối hơn. Bản thân nghệ sĩ chúng tôi khi nghe Đức Tiến mất đã cực kỳ sốc thì tâm trạng của Bình Phương còn hơn, họ là vợ mà, sẽ bị cảm giác lo lắng, buồn rồi trầm cảm nhẹ. Bây giờ tôi còn nghe tin mẹ Đức Tiến không thể sang dự tang lễ của con trai mình, đến hôm nay thì chắc đã không còn kịp nữa rồi. Có thể sau đợt tang lễ này, đến lễ 100 ngày hay sau đó có thể mẹ Đức Tiến sẽ sang được".

Thúy Nga cho biết nếu mẹ Đức Tiến tự chuẩn bị hồ sơ ngay khi hay hung tin thì có thể đã sang kịp

Liên quan đến việc mẹ Đức Tiến thể hiện sự bức xúc trong clip lan truyền trên mạng xã hội. Thúy Nga cho biết thấy thương và buồn vì thấu hiểu tâm trạng của người mẹ không kịp sang nhìn mặt con. Tuy nhiên, sự việc này không ai đáng trách vì bản thân Bình Phương cũng đang rất đau buồn, bối rối và có nhiều việc cần lo liệu.

Thúy Nga chia sẻ: "Cách đây 1 ngày, có một chị khán giả gửi cho tôi cái tin hỏi là sao mẹ Đức Tiến lại không qua được, không ai lo cho bà. Tôi mới nói đó là chuyện gia đình người ta, tôi không rành nhưng qua những chia sẻ trên mạng xã hội mấy ngày qua thì tôi nghĩ bản thân mẹ Đức Tiến có thể tự lo được. Nếu ngày Đức Tiến vừa mất, mẹ Đức Tiến làm ngay cái hồ sơ khẩn thì tôi nghĩ sẽ kịp.

Nghe câu chuyện mẹ Đức Tiến muốn qua mà không qua được tôi cũng rất buồn và thương, mẹ nào cũng mong con, bây giờ tình trạng như vậy thì cũng rất tội cho bà. Con đã mất rồi, mẹ không được nhìn hình hài con thì cũng bức xúc lắm chứ nhưng mà không trách được. Bình Phương bây giờ cũng trong tình trạng lo lắng, buồn bã. Sau đám tang, có thể Bình Phương sẽ ổn định tinh thần và lo cho bác sang sau".

Mẹ Đức Tiến đã tổ chức lễ thăm viếng cho con trai tại nhà riêng ở Việt Nam

Cách đây ít ngày, Trizzie Phương trinh chia sẻ về tình trạng đáng lo của Bình Phương: "Tinh thần Bình Phương đang rất suy sụp, có lúc còn có những suy nghĩ 'Em chỉ muốn ôm bé Mèo đi theo anh Đức Tiến'. Có bao nhiêu người nhìn thấy được cảnh này? Họ chỉ giỏi phán xét trong khi không biết gì về hoàn cảnh hiện tại của Phương. Chúng tôi chỉ mong mọi người hãy để cho Bình Phương được yên, để em ấy được bình tâm chôn cất chồng đàng hoàng. Bình Phương đã quá đau khổ rồi, mọi người không cần phải làm cho em ấy đau khổ thêm.

Câu chuyện nào cũng có 2 mặt, không phải người nào lên tiếng trước là người đó đúng. Mình là người được Bình Phương tâm sự rất nhiều về chuyện lý do tại sao chưa thể xin visa cho mẹ của Tiến qua Mỹ nhưng mình sẽ không nói ra lý do đó ở đây mà Bình Phương sẽ là người chính thức lên tiếng. Rất đau lòng khi thấy chuyện riêng tư của gia đình Đức Tiến được đưa lên mạng xã hội rồi Bình Phương phải giải thích trong khi xác chồng còn nằm đó, chưa chôn. Vì quá xót xa cho vợ của bạn mà mình phải viết vài dòng để xin mọi người, hãy cho em ấy được thở. Nếu không hiểu chuyện thì xin đừng dùng những lời lẽ đắng cay để trách móc Phương".

Bình Phương suy sụp, từng nghĩ đến điều tiêu cực sau cái chết đột ngột của chồng

Là bạn thân của Đức Tiến và còn được Bình Phương tin tưởng nhờ hỗ trợ lo tang lễ cho chồng, Trizzie Phương Trinh cho biết người tội nghiệp và đáng thương nhất lúc này chính là vợ con của nam diễn viên. Trizzie Phương Trinh nói: "Có vài người đã liên lạc với mình nói 'thấy tội nghiệp cho bác gái' nhưng mình khẳng định rằng, không ai tội nghiệp và đau đớn hơn Bình Phương trong lúc này. Có bao nhiêu người thấu hiểu được nỗi đau, chồng bước ra khỏi nhà 2 tiếng trước, trước khi đi còn ôm hôn vợ con, 2 tiếng sau đã nghe tin chồng mình ra đi mãi mãi".

Vào tối muộn ngày 27/5 (giờ Việt Nam), Bình Phương cũng đăng ảnh chụp màn hình chứng minh có liên lạc và gọi điện cho mẹ chồng. Tuy nhiên, hiện tại giấy chứng tử của Đức Tiến tại Mỹ chưa làm xong nên không thể gửi theo yêu cầu của bà. Trước đó, vợ Đức Tiến chia sẻ cả hai còn đang phải trả góp căn nhà 16 tỷ vừa mua cách đây không lâu. Nam diễn viên không có bảo hiểm nhân thọ, phần mộ ở nghĩa trang cũng là do bạn bè hỗ trợ. Ngoài ra, do gia đình có khó khăn kinh tế nên đa phần các chi phí trong lễ an táng và viếng diễn viên Đức Tiến đều do dàn sao và bạn bè hỗ trợ.



Bình Phương bật khóc khi biết đất để an táng ở Mỹ rất đắt, bản thân cô còn đang phải trả góp căn nhà 16 tỷ vừa mua cách đây không lâu

Khi được hỏi về việc có kế hoạch hỗ trợ cuộc sống cho con dâu và cháu nội sau khi Đức Tiến qua đời, bà Ngọc Ánh cho biết sẽ không can thiệp nhiều. Cụ thể, mẹ nam diễn viên nói: "Ở bên đấy bây giờ người ta rất chộn rộn, tôi cũng không muốn làm phiền. Để khi nào xong xuôi hết thì tôi mới nói chuyện chứ giờ có nói thì cũng không làm được việc gì hết. Bây giờ tôi cũng chưa cập nhật được tình hình của cháu nội. Bên đó bé cũng có ông bà ngoại. Cuộc sống của họ để họ sắp xếp chứ tôi đang rối trí, không có cập nhật được gì hết".

Lễ nhập quan và phát tang của Đức Tiến sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 29/5, sau đó nghệ sĩ, người thân có thể đến viếng. Linh cữu nam diễn viên sẽ được an táng vào 11 giờ ngày 30/5 tại một nghĩa trang ở California, Mỹ. Trizzie Phương Trinh cho biết chi phí tổ chức hậu sự cho Đức Tiến là hơn 2 tỷ đồng.