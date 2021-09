Thủy điện và hồ đập xả lũ, nhiều tuyến quốc lộ và nhà dân ở Nghệ An ngập sâu trong nước

Chiều tối 25/9, nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn có mưa lớn. Đây đã là ngày thứ 2 địa phương này hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài.



Theo dự báo, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đón mưa. Để đảm bảo an toàn hồ đập, nhiều hồ thủy lợi, hồ đập, thủy điện ở các huyện của Nghệ An phát đi thông báo và tiến hành xả lũ.

Video tuyến đường huyết mạch quốc lộ 15A, đoạn qua xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn, Nghệ An) bị ngập sâu trong nước lũ.

Tại hồ chứa thủy điện Chi Khê (huyện Con Cuông, tổng lưu lượng xả 500 - 1.200m3/s; hồ Vực Mấu (thị xã Hoàng Mai) xả từ 100 - 300m3/s; hồ chứa thủy điện Bản Cốc và Châu Thắng (ở huyện Quế Phong) và hồ Sông Sào (huyện Nghĩa Đàn) mức 280m3/s.

Trước diễn biến mưa lũ và nhiều hồ thủy điện, thủy lợi xả tràn, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị thông báo khẩn cho người dân chủ động sơ tán người, tài sản khỏi các khu vực ngập lụt, sạt lở đất.

Quốc lộ 48 bị ngập sâu trong nước, CSGT phải phân luồng, ngăn không cho các phương tiện đi qua.

Lượng mưa lớn kèm với lượng nước từ các hồ đập xả về nhiều nên nhiều tuyến quốc lộ đã bị ngập sâu trong nước và bị chia cắt.

Trên Quốc lộ 48, một đoạn đường khoảng 300m đã bị ngập sâu trong nước lũ khiến các phương tiện giao thông gặp khó khăn khi qua đây. Lực lượng CSGT 1-48 đã túc trực phân luồng giao thông, chặn không cho các phương tiện nhỏ đi qua. Lực lượng chức năng cũng điều động 1 xe cẩu tự hành để ứng cứu khi các phương tiện gặp sự cố.

CSGT 1-48 đẩy chiếc xe ô tô 4 chỗ bị chết máy trên quốc lộ 48 bị ngập lụt.

Sở GTVT Nghệ An cũng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý tạm thời đóng đường ở các đoạn quốc lộ 48, 48E, 48D bị ngập, cử người túc trực, lập barie chắn không cho phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Tại huyện Quỳnh Lưu, nhiều khu dân cư ở các xã đã bị ngập sâu trong nước như xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lâm, Sơn Hải, thị trấn Giát, Quỳnh Mỹ...

Nhiều xã ở huyện Quỳnh Lưu đã bị ngập sâu trong nước, người dân phải sơ tán tài sản, vật nuôi đến vị trí an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi Nghệ An, tính đến chiều 25-9 đã có 184 nhà dân tại huyện Quỳnh Lưu bị ngập, trong đó 10 hộ dân phải di dời; hơn 2.200ha lúa và hoa màu bị ngập.

Tại huyện Quỳ Hợp, thống kê sơ bộ đã có 70 cầu tràn bị ngập từ 0,2-0,8 m, 20ha hoa màu, ngô đông và lúa hè thu của các địa phương bị ngập úng; một số trường học, cơ quan và nhiều nhà dân vùng trũng thấp ở các xã: Nghĩa Xuân, Minh Hợp, Tam Hợp, Yên Hợp, Đồng Hợp, Châu Quang

Có 70 cầu tràn ở huyện Quỳ Hợp đã bị ngập sâu trong nước lũ.

Tại thị xã Thái Hòa, mực nước trên sông Hiếu vẫn tiếp tục dâng cao, nhiều cầu, tràn, khe suối bị ngập băng trong nước. Ở các xã Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, Tây Hiếu và phường Quang Phong…nhiều nhà dân ở các vùng trũng thấp bị ngập nặng, cô lập.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý các hồ chứa thủy điện, thủy lợi vận hành an toàn, có phương án điều tiết lũ để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Tại xã Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu), một số hộ chăn nuôi đã bị nước lũ ngập sâu trong nước.

Được biết, tỉnh Nghệ An hiện có 1.061 hồ đập lớn nhỏ và 21 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác.

Người dân xã Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu) hỗ trợ các hộ chăn nuôi đưa vật nuôi đi sơ tán.

Nước ngập khiến các vật dụng của một hộ dân ở xã Quỳnh Tam nổi lềnh bềnh.

Quốc lộ 48 bị ngập khiến các phương tiện giao thông khó khăn khi đi qua.

Nước ngập sâu nên chỉ có những chiếc xe lớn mới có thể đi qua.

Tại xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn), nhiều khu dân cư đã bị ngập, cơ quan chức năng phải làm rào chắn không cho phương tiện đi qua.

Người dân ở huyện Quỳnh Lưu sơ tán tài sản, người đi đến nơi an toàn.

Các vật nuôi được đưa đi sơ tán.

Những tài sản dễ hỏng được kê cao.

Trẻ em và người già được ưu tiên sơ tán trước.

Công an xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cõng một cụ già sơ tán khỏi ngôi nhà ngập lụt.

Cơ quan chức năng dùng bè tự chế hỗ trợ người dân đi qua khu ngập lụt ở xã Phúc Sơn (Anh Sơn, Nghệ An).

Tuyến quốc lộ 48 ngập sâu trong nước lũ.