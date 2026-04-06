Thụy Điển sắp xây nhà máy đạn dược cỡ lớn tại Estonia, giáp biên giới Nga

Sản xuất đạn pháo 155mm tại nhà máy BAE Systems.

Đây sẽ là khoản đầu tư nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay vào lĩnh vực quốc phòng của Thụy Điển. Nhà máy dự kiến sẽ được đặt cách biên giới Nga chỉ 80km.

Thỏa thuận này được Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur công bố, nhưng ông từ chối tiết lộ chi tiết trước lễ ký kết, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 4/2026.

Theo đài truyền hình công cộng địa phương ERR.ee, thỏa thuận này cụ thể liên quan đến một công ty Thụy Điển.

Nhà máy mới dự kiến sẽ sản xuất đạn dược tầm ngắn, tầm trung và tầm xa. Do đó, danh sách các nhà đầu tư tiềm năng đã được thu hẹp lại còn BAE Systems Bofors - một công ty nổi tiếng với các sản phẩm pháo binh và các sản phẩm liên quan.

Việc mở rộng sản xuất đạn dược ở châu Âu nhìn chung là một sự phát triển tích cực, mang lại lợi ích cho toàn khu vực. Điều này cũng sẽ củng cố năng lực và ngành công nghiệp của Estonia.

Nhà máy tương lai sẽ được đặt tại Khu công nghiệp Pohja-Kivioli, chuyên về công nghiệp quốc phòng, nằm cách biên giới Nga khoảng 80km. Điều này làm dấy lên những câu hỏi về an ninh của địa điểm này.

BAE Systems nhìn chung sở hữu công nghệ tiên tiến trong sản xuất đạn dược. Ba Lan đã mua một số loại đạn của công ty này để sử dụng trong nước.