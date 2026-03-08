Thụy Điển bắt giữ tàu Caffa, được cho là thuộc nhóm "hạm đội bóng tối" Nga.

Theo một thông báo chính thức từ Lực lượng Tuần duyên Thụy Điển, cuộc điều tra về tình trạng pháp lý của Caffa - một tàu chở hàng rời trước đây mang cờ Guinea - đã phát hiện ra những vi phạm nghiêm trọng, dẫn đến việc Caffa chính thức bị tước bỏ đăng ký quốc kỳ.

Chính quyền Thụy Điển hiện xếp nó vào loại tàu không quốc tịch, điều này đồng nghĩa với việc loại bỏ tàu chở hàng rời này khỏi sự bảo hộ của luật hàng hải quốc tế, và tước bỏ mọi cơ sở pháp lý để hoạt động trong vùng lãnh hải của các quốc gia châu Âu.

Tình hình xung quanh con tàu bị bắt giữ vẫn vô cùng căng thẳng, khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Thụy Điển đã đưa ra cảnh báo rõ ràng rằng, sự an toàn của tàu Caffa không thể được đảm bảo trong tình trạng hiện tại.

Việc khám xét và tạm giữ tàu phù hợp với xu hướng siết chặt kiểm soát vận tải biển, điều mà các nước phương Tây cho rằng, đang được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt.

Hành động của Stockholm tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho toàn bộ ngành logistics hàng hải, vì việc tước bỏ cờ hiệu của một con tàu và cưỡng chế bắt giữ nó trên biển đồng nghĩa với việc coi nó là bất hợp pháp.

Trong khi các cơ quan ngoại giao đánh giá tính hợp pháp của những hành động này, con tàu vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng an ninh Thụy Điển.

Các chuyên gia tin rằng, sự việc này có thể dẫn đến các biện pháp tương tự ở các khu vực khác dọc theo các tuyến thương mại quan trọng, làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn của hệ thống vận tải biển toàn cầu, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề.