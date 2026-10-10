Thuý Diễm sinh con gái

Lương Thế Thành vừa thông báo tin vui chào đón nhóc tỳ thứ 2.

Sáng 10/10, Lương Thế Thành bất ngờ thông báo tin vui trên trang cá nhân khi gia đình vừa chào đón nhóc tỳ thứ hai là một bé gái. Nam diễn viên đăng tải hình ảnh cận bàn tay nhỏ xíu của em bé, kèm dòng trạng thái: "Hello World! Hello Rosie". Anh hạnh phúc viết lời chào mừng con gái yêu đến với thế giới, đồng thời cho biết cả gia đình đã trải qua những ngày mong chờ để cuối cùng được ôm em bé bình an trong vòng tay.

Đặc biệt, nam diễn viên không giấu được cảm xúc khi lần đầu được ôm con gái vào lòng. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy em bé và gọi con là con gái của mình. Lương Thế Thành cũng gửi lời chúc đến ái nữ, mong Rosie luôn khỏe mạnh, bình an, lớn lên thật vui vẻ và có một cuộc đời hạnh phúc.

Lương Thế Thành chia sẻ: "Ba mẹ thật hạnh phúc vì sau bao ngày mong chờ, cuối cùng con cũng đã đến bên ba mẹ thật bình an, trong vòng tay yêu thương của gia đình. Ba không biết phải nói thế nào để diễn tả hết niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy con, được ôm con vào lòng và gọi con là con gái của ba. Ba mẹ không mong gì nhiều, chỉ mong Rosie của ba luôn khỏe mạnh, bình an, lớn lên thật vui vẻ và được sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Chào mừng con đến với gia đình mình, cô gái nhỏ của ba mẹ".

Lương Thế Thành thông báo gia đình vừa chào đón nhóc tỳ thứ 2 là bé gái

Như vậy, sau con trai đầu lòng Bảo Bảo, vợ chồng Thúy Diễm và Lương Thế Thành đã chính thức đón thêm một thành viên mới là bé gái Rosie. Tin vui nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người đã theo dõi hành trình mang thai lần hai của nữ diễn viên trong nhiều tháng qua.

Thuý Diễm tự tin khoe nhan sắc mặn mà, xinh xắn khi mang thai

Hôn nhân của Thuý Diễm và Lương Thế Thành

Thúy Diễm và Lương Thế Thành được xem là một trong những cặp đôi bền vững, kín tiếng nhưng hạnh phúc của showbiz Việt. Cả hai bén duyên vào năm 2013 khi cùng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Từ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, Thúy Diễm và Lương Thế Thành dần phát triển tình cảm trước khi quyết định tổ chức đám cưới vào năm 2016. Hôn lễ của cặp đôi khi đó thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng tham dự.

Sau khi kết hôn, cả hai xây dựng cuộc sống gia đình viên mãn, thường xuyên đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn đời sống thường ngày. Trong mắt nhiều khán giả, Thúy Diễm và Lương Thế Thành là hình mẫu hôn nhân hiếm hoi của Vbiz khi luôn giữ được sự gắn bó và hỗ trợ nhau sau nhiều năm chung sống.

Cặp đôi có cuộc sống hôn nhân viên mãn, gắn bó từ công việc đến cuộc sống

Đến tháng 7/2018, Thúy Diễm lần đầu công khai hình ảnh con trai đầu lòng sau thời gian dài giữ kín chuyện mang thai và sinh con. Trước đó, trong suốt thai kỳ, nữ diễn viên gần như không chia sẻ thông tin với công chúng. Chỉ đến khi em bé được hơn 1 tháng tuổi, cặp đôi mới thoải mái tiết lộ tin vui với khán giả.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hôn nhân, Thúy Diễm cho biết điều quan trọng nhất là sự tin tưởng và tôn trọng dành cho đối phương, đặc biệt khi cả hai đều hoạt động trong môi trường nghệ thuật với nhiều cảnh quay và sự tương tác cùng bạn diễn khác giới. Nữ diễn viên từng tiết lộ vợ chồng cô hiếm khi ghen tuông, hoặc nếu có thì cũng không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài vì cả hai đều hiểu tính chất công việc của nhau. Theo Thúy Diễm, việc giữ những giới hạn nhất định trong nghề là điều cần thiết để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Dù không đặt ra những quy tắc cụ thể, cả hai luôn tự ý thức và tôn trọng cảm xúc của đối phương trong quá trình làm nghề.

Đặc biệt, khi Lương Thế Thành từng bị phản ứng vì một số cảnh quay trong phim Bóng Ma Hạnh Phúc , Thúy Diễm đã có bài đăng dài bênh vực chồng, nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Nữ diễn viên viết: “Chồng ơi, an tâm đi. 10 năm cùng nhau đồng hành trên con đường nghệ thuật này, bao lần em cũng có thua anh đâu. Bao vai diễn em đều cân hết và luôn có anh ủng hộ hết cả tấm lòng”.

Nhiều người chúc mừng gia đình của Thuý Diễm và Lương Thế Thành

Ảnh: FBNV