Thủy Anh khoe “giấy kết hôn” Đăng Khôi viết năm 2005: Ai ngoại tình đền 10 tỷ, giờ còn hỏi chồng một câu khó đỡ

Kỷ niệm 13 năm cưới, Thủy Anh tung tờ cam kết từ thuở yêu: Đăng Khôi đã hứa gì mà có cả khoản 10 tỷ?

Nhân kỷ niệm 13 năm ngày cưới, Thủy Anh chia sẻ tờ "giấy kết hôn" Đăng Khôi viết khi hai người mới yêu. Trang giấy học trò có đủ lời hứa, chữ ký vẫn được giữ sau hơn hai thập kỷ, nhưng điều cô nói về cách gìn giữ hôn nhân mới là phần đáng ngẫm.

Một trang vở kẻ ngang, những dòng chữ viết tay và chữ ký của cả hai: Kỷ vật Thủy Anh đem ra khoe dịp kỷ niệm ngày cưới không cầu kỳ, nhưng đã đi cùng vợ chồng cô từ năm 2005 đến nay. Khi ấy, trước khi chính thức về chung nhà, Đăng Khôi đã viết một tờ giấy mang tên "Giấy kết hôn" theo yêu cầu của bạn gái. Hơn hai mươi năm sau, người giữ tờ giấy vẫn còn nhớ rất rõ lý do mình yêu cầu anh viết nó.

Yêu thì yêu, lời hứa cưới vẫn phải có giấy

Trong bài đăng, Thủy Anh cho biết hai người đã gắn bó 21 năm, trong đó có 13 năm trở thành vợ chồng. Cô hài hước viết rằng "chỉ vì tờ giấy này" mà cả hai phải ở bên nhau suốt chặng đường ấy, rồi kể lại mình từng nghiêm túc với chuyện tình cảm ra sao.

Theo Thủy Anh, khi nhận lời yêu Đăng Khôi, cô yêu cầu anh cam kết sau này sẽ cưới mình làm vợ thì mới đồng ý. Thế là nam ca sĩ viết tờ "giấy kết hôn" vào năm 2005. Cách cô kể có phần trêu chồng "nhắm mắt đưa chân", nhưng trang giấy được giữ lại cho thấy lời hứa ngày ấy vẫn có một vị trí riêng trong ký ức của hai người.

Tờ giấy có phần quốc hiệu, tiêu ngữ, ghi tên cả hai ở vị trí "chồng" và "vợ", bên dưới là lời cam kết yêu thương, chăm sóc nhau đến trọn đời. Cuối trang có chữ ký của Đăng Khôi và Thủy Anh. Đây là kỷ vật ghi lại lời hẹn ước thuở yêu, trước cột mốc kết hôn mà cô nhắc đến là ngày 13/11/2013.

Điều dễ thương nằm ở sự nghiêm túc rất trẻ của hai người: Lời hứa không chỉ nói cho nhau nghe mà còn được viết xuống, ký tên rồi cất giữ. Từ một trang vở thông thường, nó thành thứ để nhiều năm sau mở lại, cả hai có thể nhớ mình đã bắt đầu như thế nào.

Khoản đền bù 10 tỷ và câu hỏi trêu chồng sau 21 năm

Không dừng ở lời hứa cưới, Thủy Anh còn tiết lộ một thỏa thuận khác giữa hai người khi ấy: Ai ngoại tình, đi ngược cam kết thì phải đền bù 10 tỷ đồng. Chi tiết này được cô kể trong bài đăng; phần chữ nhìn thấy trên trang giấy chủ yếu ghi lời hẹn ước yêu thương và chăm sóc nhau.

Nhắc lại khoản tiền, cô lập tức gọi tên tài khoản của chồng để hỏi đùa: "Giờ a có đủ điều kiện rồi đó a có muốn phá cam kết ko a…???".

Lời hứa từ năm 2005 được đem ra đối chiếu với hiện tại theo cách rất tinh nghịch. Thuở mới yêu đặt ra một con số thật lớn để giữ nhau, đến lúc nhìn lại, người vợ lại có thêm một câu để trêu chồng. Nhưng Thủy Anh không để câu chuyện dừng ở khoản "phạt" nghe đầy sức nặng ấy. Ngay sau đó, cô nói rõ điều mình tin đã giúp hai người đi cùng nhau lâu dài.

Theo chia sẻ của Thủy Anh, gặp nhau có thể là duyên phận, nhưng để nắm tay nhau qua một chặng đường dài và chung thủy với nhau, những tờ cam kết không thể bảo đảm tất cả. Cô nhấn mạnh sự cố gắng, nỗ lực, yêu thương và thấu hiểu mới có thể giữ gìn một gia đình hạnh phúc sau chừng ấy năm.

Bởi vậy, tờ giấy cũ là một kỷ niệm đáng quý, còn lời cảm ơn dành cho chồng lại hướng về những điều diễn ra mỗi ngày. Thủy Anh cảm ơn Đăng Khôi vì dành những điều tốt đẹp cho vợ, luôn cố gắng và là người chồng, người cha tuyệt vời. Cô khép lại bằng lời nhắn: "Cảm ơn vì ngày ấy vợ đã không chọn sai người", cùng dấu mốc kỷ niệm 13 năm cưới, từ 13/11/2013 đến 13/11/2026.

Tờ giấy năm 2005 vẫn còn đó, khoản đền bù 10 tỷ vẫn đủ để cô mang ra trêu. Nhưng trong lời kể của Thủy Anh, điều khiến trang giấy có ý nghĩa sau hơn hai thập kỷ chính là những cố gắng mà người viết lời hứa đã dành cho gia đình.