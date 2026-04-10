Thương vụ 975 triệu USD của 'vua TikTok' có biến: Giấc mơ bạc tỷ 'bốc hơi' vì cổ phiếu lao dốc hơn 90%

Thỏa thuận trị giá 975 triệu USD của Khaby Lame - tưởng chừng mở ra một bước ngoặt lớn trong nền kinh tế sáng tạo - đang bất ngờ gặp trục trặc khi nhiều công ty môi giới hạn chế hoặc chặn các giao dịch cổ phiếu liên quan.

Khaby Lame, ngôi sao TikTok số một thế giới với hơn 160 triệu người theo dõi, từng công bố vào tháng 1 rằng anh đã đạt được một thỏa thuận giúp mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ, đồng thời cho phép các nhà đầu tư cá nhân mua cổ phần trong hoạt động kinh doanh của mình. Theo kế hoạch, công ty của Lame sẽ sáp nhập với Rich Sparkle Holdings - một doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong lĩnh vực in ấn tài chính.

Ngay sau thông tin này, giới đầu tư ngắn hạn lập tức đổ xô mua cổ phiếu của Rich Sparkle, khiến giá cổ phiếu tăng vọt. Tuy nhiên, làn sóng hưng phấn nhanh chóng hạ nhiệt. Cổ phiếu đã lao dốc hơn 90% so với đỉnh tháng 1, trong bối cảnh xuất hiện nhiều nghi vấn về tương lai của thương vụ.

Cho đến nay, vẫn chưa có hồ sơ chính thức nào xác nhận giao dịch đã hoàn tất, cũng như việc công ty của Lame có thực sự nhận được 75 triệu cổ phiếu như cam kết hay không.

Diễn biến này khiến một loạt nền tảng đầu tư lớn bắt đầu siết chặt giao dịch. Interactive Brokers đã xếp cổ phiếu này vào diện không thể giao dịch. Đại diện công ty cho biết họ thường xuyên rà soát các loại chứng khoán và có thể hạn chế những mã không phù hợp. Các nền tảng khác như ETrade, Merrill Lynch, Fidelity, Charles Schwab và Vanguard cũng đã chặn hoặc hạn chế giao dịch trực tuyến đối với cổ phiếu này, trong khi một số ứng dụng như Robinhood hay Webull vẫn cho phép mua bán bình thường.

Phía Rich Sparkle không đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước nhiều yêu cầu bình luận. Về phần mình, Khaby Lame - người từng bày tỏ sự “hào hứng” khi trở thành cổ đông của công ty - cũng giữ im lặng từ đó đến nay. Anh đã gỡ mã cổ phiếu ANPA khỏi phần giới thiệu trên Instagram và TikTok, trong khi đội ngũ vẫn kín tiếng.

Tính đến phiên giao dịch gần nhất, vốn hóa thị trường của Rich Sparkle chỉ còn khoảng 133 triệu USD. Theo các chuyên gia, nhiều công ty môi giới thường hạn chế giao dịch với những cổ phiếu vốn hóa nhỏ vì rủi ro cao, dễ biến động mạnh và có thể biến mất khỏi thị trường, gây khó khăn cho hệ thống vận hành phía sau.

Câu chuyện càng trở nên đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh sự nghiệp của Khaby Lame - một influencer gốc Senegal - người nổi lên nhờ những video không lời châm biếm các mẹo vặt rườm rà. Thỏa thuận trị giá gần 1 tỷ USD từng đưa anh vào nhóm hiếm hoi trong nền kinh tế sáng tạo, nơi chỉ có một số ít tên tuổi như MrBeast đạt được mức định giá hàng tỷ USD. Tuy nhiên, khác với mô hình công ty tư nhân của MrBeast, kế hoạch của Lame là niêm yết công khai, mở ra cơ hội hiếm hoi để nhà đầu tư cá nhân “đặt cược” trực tiếp vào một cá nhân sáng tạo nội dung.

Chính điều này đã tạo ra làn sóng lạc quan ban đầu trong giới sáng tạo. Nhưng khi các câu hỏi xung quanh thương vụ ngày càng nhiều, sự hoài nghi cũng gia tăng. Dù Rich Sparkle từng tuyên bố thương vụ “đã hoàn tất” trong thông cáo báo chí tháng 1, hồ sơ gần nhất gửi lên U.S. Securities and Exchange Commission vào cuối tháng 3 vẫn cho thấy giao dịch còn phụ thuộc vào một số điều kiện.

Rich Sparkle được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh và đặt trụ sở tại Hong Kong. Theo các chuyên gia, do đặc thù pháp lý của doanh nghiệp nước ngoài niêm yết tại Mỹ, có thể mất nhiều tháng để nhà đầu tư cá nhân biết được tình trạng thực sự của thương vụ.

Theo kế hoạch, công ty của Lame sẽ nhận cổ phiếu thay vì tiền mặt để đổi lấy tài sản trí tuệ. Khi cổ phiếu tăng mạnh sau thông báo ban đầu, nhiều nhà đầu tư cá nhân từng tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội. Nhưng khi giá lao dốc, giá trị khoản “tài sản trên giấy” của Lame - từng được định giá 975 triệu USD - cũng sụt giảm mạnh.

Đáng chú ý, một phần trong kế hoạch kinh doanh là tạo ra phiên bản AI của Khaby Lame để thực hiện các hợp đồng quảng cáo và bán hàng trên mạng xã hội. Dù mô hình avatar số đang phát triển mạnh tại Trung Quốc, nhiều chuyên gia cho rằng dự báo doanh thu tới 4 tỷ USD mỗi năm từ hình thức này là quá lạc quan.

Dữ liệu từ công ty phân tích CreatorIQ cho thấy Khaby Lame vẫn là một trong những influencer có ảnh hưởng lớn nhất, với giá trị truyền thông ước tính hơn 218 triệu USD trong giai đoạn 2020–2025. Anh từng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Hugo Boss, Airbnb và Visa, đồng thời xuất hiện trong bộ phim Bad Boys: Ride or Die.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng câu chuyện của Khaby Lame phản ánh một thực tế rõ ràng: giá trị của các influencer có thể rất lớn, nhưng việc biến ảnh hưởng đó thành một mô hình kinh doanh bền vững, đặc biệt là trên thị trường chứng khoán, vẫn là một bài toán đầy rủi ro và chưa có lời giải.

Theo: Business Insider