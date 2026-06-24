Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt cuộc chiến với Iran

Lần đầu tiên, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump ngừng hành động quân sự của lực lượng Mỹ chống lại Iran.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, DC.

Ngày 23/6, Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 50 phiếu thuận - 48 phiếu chống, thông qua nghị quyết về quyền lực chiến tranh, yêu cầu Tổng thống Trump ngừng hành động quân sự của lực lượng Mỹ chống lại Iran.

Nghị quyết này đã được Hạ viện thông qua với tỷ lệ 215-208 vào đầu tháng 6/2026.

Nghị quyết này chủ yếu mang tính biểu tượng nhưng phản ánh sự phản đối ngày càng tăng đối với chính sách của Tổng thống Trump liên quan đến Iran.

Cuộc bỏ phiếu đánh dấu nỗ lực thứ mười của đảng Dân chủ nhằm buộc ông Trump chấm dứt sự can thiệp của Mỹ vào các cuộc xung đột ở Trung Đông.

Những nỗ lực trước đó đều không giành được đủ sự ủng hộ.

“Quốc hội chưa bao giờ cho phép cuộc chiến thất bại này và Tổng thống chắc chắn không có thẩm quyền tiếp tục nó vô thời hạn mà không có sự đồng ý của chúng ta, như Hiến pháp yêu cầu”, Gregory Meeks, lãnh đạo phe Dân chủ trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nói sau khi nghị quyết được thông qua.

Một quan chức Nhà Trắng đã bác bỏ kết quả bỏ phiếu, nói nghị quyết này "không có ý nghĩa gì", vì nó "không có hiệu lực pháp luật" và không cần sự phê chuẩn của Tổng thống.

Nghị quyết được thông qua khi các nhà đàm phán Mỹ và Iran tiếp tục thảo luận việc thực hiện bản ghi nhớ được hai bên ký kết vào ngày 17/6.

Một số người ủng hộ nhiệt thành nhất của ông Trump, bao gồm cả Thượng nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn Lindsey Graham, đã bày tỏ lo ngại thỏa thuận này có thể nhượng bộ đáng kể cho Iran.

Cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28/2, khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch ném bom vào Iran.

Cộng hòa Hồi giáo Iran đáp trả bằng cách bắn tên lửa và UAV vào các quốc gia Arab trong khu vực có căn cứ quân sự Mỹ.

Iran cũng đóng cửa eo biển Hormuz đối với hầu hết các hoạt động vận chuyển hàng hải, đẩy giá dầu tăng cao.

Bất chấp các cuộc tấn công không ngừng nghỉ, đánh giá tình báo của Mỹ được các phương tiện truyền thông trích dẫn cho thấy, Iran vẫn giữ lại khoảng 70% kho tên lửa trước chiến tranh.

Ông Trump tiếp tục đe dọa sẽ có hành động quân sự mới trong những ngày gần đây, mặc dù các thành viên trong chính quyền của ông mô tả các cuộc đàm phán đang diễn ra là mang tính xây dựng.

Cuộc chiến vẫn vấp phải sự phản đối rộng rãi, chỉ có 24% người Mỹ cho là nó đáng giá, và chỉ 23% tin Mỹ hiện đang ở vị thế mạnh hơn so với trước khi chiến tranh nổ ra.