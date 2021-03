Thượng viện Mỹ phê chuẩn thêm 2 đề cử nhân sự quan trọng

Theo đó, nhà ngoại giao kỳ cựu William Burns đã chính thức được phê chuẩn là Giám đốc CIA với số phiếu ủng hộ tuyệt đối. Ông Burns từng là cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, cựu Đại sứ Mỹ tại Nga.



Trong khi đó, ông Xavier Becerra được phê chuẩn vị trí lãnh đạo HHS với tỷ lệ phiếu sít sao: 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống. Gần như tất cả các thành viên đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống, ngoại trừ Thượng nghị sĩ bang Maine Susan Collins.

Ông Becerra, Tổng chưởng lý hiện tại của bang California, bị chỉ trích vì quan điểm đối với vấn đề nạo phá thai và việc ông ủng hộ chương trình chăm sóc sức khỏe "Medicare for All". Ông cũng bị cho là không có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Trước khi trở thành Tổng chưởng lý bang California, ông Becerra phục vụ 12 nhiệm kỳ trong Quốc hội và từng là thành viên Ủy ban Tài chính và Thuế vụ đầy quyền lực, có thẩm quyền đối với các vấn đề về an sinh xã hội và chương trình Medicare.

Lên nằm quyền lãnh đạo HHS trong bối cảnh nước Mỹ đang ở giữa đại dịch COVID-19, ông Becerra sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn và phải giải quyết một “núi” công việc trước mắt. Ông sẽ phải là người kiến tạo phản ứng của chính phủ đối với đại dịch trong thời gian tới và tháo gỡ những nút thắt trong vấn đề người di cư ở biên giới, trong đó có việc cung cấp nhà ở và chăm sóc cho hàng ngàn trẻ em nhập cư đang bị giam giữ. Ngoài ra, ông cũng được kỳ vọng sẽ giúp chính quyền của Tổng thống Joe Biden xóa bỏ những thiệt hại do chính quyền tiền nhiệm gây ra, nhất là trong việc thực hiện chương trình ObamaCare, Medicaid, sức khỏe sinh sản, chống phân biệt đối xử với cộng đồng LGBTQ…