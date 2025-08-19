Thượng uý Lê Hoàng Hiệp "hạt nhài" nhưng hot hơn cả dàn nghệ sĩ ở Sao Nhập Ngũ!

Chương trình Sao Nhập Ngũ năm nay có độ phủ sóng và hot hòn họt nhờ quy tụ dàn sao Việt đình đám: Lan Ngọc, Độ Mixi, Chi Pu, Hoà Minzy, LyLy, Hậu Hoàng, Diệu Nhi, Bình An, Huỳnh Anh... Không chỉ có sức hút từ dàn cast, chương trình Sao Nhập Ngũ 2025 còn gây chú ý khi đưa Thượng úy Lê Hoàng Hiệp - từng gây bão khi xuất hiện trong đội hình diễu binh tại "concert Quốc gia" lên sóng chương trình.

Dù không phải nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Thượng uý Lê Hoàng Hiệp lại nhanh chóng trở thành cái tên viral trên mạng xã hội. Chỉ xuất hiện trong vài hoạt động nhỏ với dàn sao nhưng Lê Hoàng Hiệp tạo được dấu ấn riêng, có khán giả còn đặt biệt danh cho anh là "Hiệp Hạt Nhài" (Hài nhạt -PV) vì những khoảnh khắc "quăng miếng" cực thật thà nhưng duyên dáng, khiến dàn cast cũng phải bật cười thích thú.

Trong tập 2, diễn viên Bình An và Huỳnh Anh có mặt để theo dõi buổi tập luyện của Lữ đoàn Tác chiến điện tử đang tập luyện diễu binh, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80). Trong đó, 2 diễn viên được Thượng úy Lê Hoàng Hiệp hướng dẫn động tác đi đều trong điều lệnh quân ngũ, thực hiện nghi thức rước cờ. Khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, Lê Hoàng Hiệp gây chú ý vì tác phong nghiêm túc, hướng dẫn chu đáo để các "chiến sĩ mới" là Bình An và Huỳnh Anh có thể thực hiện theo.

Lê Hoàng Hiệp vô cùng nghiêm túc, kỷ luật khi hướng dẫn Huỳnh Anh và Bình An

Lê Hoàng Hiệp xuất hiện trong Sao Nhập Ngũ với vai trò "chiến sĩ cũ" hướng dẫn cho Huỳnh Anh, Bình An đi đều và rước cờ

Ngoại hình của Lê Hoàng Hiệp không kém cạnh khi đứng chung khung hình 2 nam thần màn ảnh Bình An và Huỳnh Anh

Sau những phút luyện tập, Thượng uý Lê Hoàng Hiệp dù khá ngại ngùng nhưng vẫn "bắt nhịp" để giao lưu Cụ thể, Lê Hoàng Hiệp tự giới thiệu mình và diễn viên Huỳnh Anh cùng quê. Thế nhưng khi Huỳnh Anh hỏi ngược "Là Hưng Yên hả?" thì Lê Hoàng Hiệp bật cười nói lại: "Em là Thái Bình, giờ sáp nhập với Hưng Yên là Hưng Yên". Pha bẻ lái vừa tỉnh queo vừa ngây ngô này ngay lập tức trở thành meme viral, được chia sẻ khắp mạng xã hội.

Chưa dừng lại ở đó, khi được Bình An và Huỳnh Anh hỏi: "Em có xem Sao Nhập Ngũ không?", thượng úy lại trả lời vô cùng chân thật: "Em chưa xem hết một tập…". Sự thật thà của Lê Hoàng Hiệp khiến nhiều người phải bật cười. Ca sĩ Anh Tú cho biết đích thân dùng điện thoại của Lê Hoàng Hiệp để mở chương trình Sao Nhập Ngũ để anh xem.

Những khoảnh khắc "hạt nhài" của Thượng uý Lê Hoàng Hiệp gây sốt

Màn giới thiệu quê "cồng kềnh" của "Hiệp Hạt Nhài" viral khắp MXH vì quá duyên dáng

Nam thượng uý cũng thẳng thắn thừa nhận chưa xem hết 1 tập của chương trình

Không hề cố gắng làm màu, cũng chẳng diễn trò để gây cười, Lê Hoàng Hiệp chỉ đơn giản là sống đúng với tính cách thật thà, có gì nói nấy. Chính sự hồn nhiên ấy lại tạo nên sức hút khó cưỡng, mang đến màu sắc mới mẻ cho chương trình. Khán giả bình luận rằng xem anh nói chuyện giống như gặp một người quen thân ngoài đời, vừa gần gũi vừa chân thật, không hề có kịch bản hay diễn xuất gượng gạo. Thượng uý Lê Hoàng Hiệp đã góp phần lan tỏa đúng tinh thần của Sao Nhập Ngũ, người lính không chỉ mạnh mẽ, kỷ luật mà còn có thể mang đến sự ấm áp và tiếng cười. Và có lẽ, chính sự chân thật ấy mới là lý do khiến cái tên Lê Hoàng Hiệp đang được khán giả yêu mến đặc biệt.

Trước đó, khi được hỏi về việc mời Thượng uý Lê Hoàng Hiệp để tăng độ viral cho chương trình thì Trung tá Lê Anh Ngọc, đại diện nhà sản xuất nhấn mạnh lại mục đích sản xuất chương trình Sao Nhập Ngũ: "Mục đích chúng tôi làm chương trình không phải để viral, gây sốt mạng xã hội mà để truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, về vẻ đẹp của người lính. Cho dù đồng chí Lê Hoàng Hiệp có tham gia hay không, cũng không phải là yếu tố để gây chú ý trên truyền thông. Chúng tôi tin rằng đó là nội dung cần thiết, xác đáng, hợp lý để đưa vào chương trình, từ đó ca ngợi hình ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam và người lính Bộ đội Cụ Hồ".

Trên sóng truyền hình, Lê Hoàng Hiệp tuy ít thoại nhưng được khán giả yêu thích

Độ hot của Lê Hoàng Hiệp trong Sao Nhập Ngũ chẳng kém cạnh dàn sao đình đám

Trước khi trở thành "ngôi sao hạt nhài" tại Sao Nhập Ngũ, Lê Hoàng Hiệp từng gây sốt khi tham gia diễu binh "Concert Quốc gia 30/4". Khi đó, hình ảnh anh trong hàng ngũ trang nghiêm, bước xuống xe như thướt phim điện ảnh thu hút hằng triệu lượt xem. Không chỉ ghi điểm ở diện mạo sáng, Lê Hoàng Hiệp còn tạo sức hút bởi thần thái nghiêm nghị, toát lên niềm tự hào của một người lính được góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước. Hàng loạt bài viết, hình ảnh về anh thời điểm ấy đã viral mạnh mẽ, thậm chí có netizen còn gọi anh là "nam chính điện ảnh" vì vẻ ngoài vừa lạnh lùng, vừa cuốn hút.

Tại nhiệm vụ A80 sắp tới, Thượng uý Lê Hoàng Hiệp xuất hiện trong đội hình diễu binh thuộc khối Tác chiến điện tử. Hình ảnh luyện tập của nam thượng úy cùng đồng đội được cộng đồng mạng theo dõi sát sao. Dù gây sốt trên mạng, ngoài đời Lê Hoàng Hiệp lại khá kín tiếng. Anh rất ít khi cập nhật hình ảnh cá nhân và gần như "ẩn thân" trên mạng xã hội.