Thượng úy công an phối hợp cứu người bị đuối nước

Ngày 22/5, Công an thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước nhưng may mắn được một cán bộ Công an phường Phổ Hòa và người dân lao ra biển ứng cứu kịp thời.

Nạn nhân đuối nước được Thượng úy Phạm Trung Tiển cùng người dân kịp thời cứu vớt đưa vào bờ sơ cứu.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 21/5, tại bãi biển Hải Tân (phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ) nhiều người dân đang tắm biển thì bất ngờ phát hiện một người đàn ông bị sóng cuốn ra xa , không bơi vào bờ được.

Ngay khi phát hiện có người đuối nước, người dân hô hoán kêu cứu. Không một chút ngần ngại, 4 người dân đang tắm biển và Thượng úy Phạm Trung Tiển - Phó trưởng Công an phường Phổ Hòa đã nhanh chóng lao ra biển kịp thời cứu nạn nhân vào bờ và tiến hành sơ cứu ban đầu.

Nạn nhân bị đuối nước là ông Nguyễn Minh Q. (68 tuổi, trú phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ). Qua thực hiện biện pháp sơ cứu, người dân đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm (thị xã Đức Phổ) để tiếp tục cấp cứu.

Người dân tiến hành sơ cứu cho nạn nhân.

Hiện tại, sức khỏe của nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, dần bình phục. Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm vẫn đang tiếp tục chăm sóc, theo dõi sức khỏe nạn nhân.

Trao đổi với PV, Thượng úy Phạm Trung Tiển - Phó trưởng Công an phường Phổ Hòa cho biết, anh và gia đình vừa đến bãi biển Hải Tân (phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ) để tắm biển thì nghe tiếng kêu cứu ngoài biển. Nhìn ra biển thấy nạn nhân bị sóng cuốn ra xa cách bờ khoảng 50m.

“Lúc này tôi vội vàng chạy đi tìm áo phao. Sau đó, lao ra biển cùng với 4 người dân khác ứng cứu nạn nhân bị đuối nước. Khi đưa nạn nhân vào bờ, sơ cứu xong. Mọi người đã chuyển nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm để tiếp tục cấp cứu”, thượng úy Tiển nhớ lại.