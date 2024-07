Ngày 29/7, Công an huyện Quế Phong ( Nghệ An ) cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy . Điều đáng nói, quá trình bị bắt, đối tượng này chống trả quyết liệt khiến một cán bộ công an bị thương.

Trước đó vào ngày 26/7, tại thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong, Nghệ An) Công an huyện Quế Phong bắt quả tang đối tượng Hà Văn Dân (SN 1982, trú tại bản Thanh Phong 1, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hà Văn Dân cùng tang vật.

Thời điểm bị công an bắt giữ, đối tượng Dân chống trả quyết liệt khiến Thượng úy Ngô Quang Phong (cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Quế Phong) bị thương ở vùng ngực dẫn đến gãy xương sườn. Tuy nhiên, Thượng úy Phong cùng tổ công tác sau đó đã khống chế thành công đối tượng Dân. Tại hiện trường, công an thu giữ 77,2 gram heroin trên người đối tượng.

Công an huyện Quế Phong cho biết, Hà Văn Dân là đối tượng nghiện nên thường mua ma túy về sử dụng. Ngoài ra, Dân thường móc nối với một số đối tượng ở các tỉnh phía Bắc để đưa ma túy đi tiêu thụ.

Bước đầu, Hà Văn Dân khai nhận, số ma túy trên được Dân mua của 1 đối tượng không quen biết với giá 20 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Quế Phong điều tra mở rộng.