Thượng úy 21 tuổi vừa phá kỷ lục SEA Games 33: Quá khứ "thợ lặn" chuyển sang xạ thủ, môn gì cũng giỏi

Đó là Phí Thanh Thảo (SN 2004, ở Hà Nội) - nữ xạ thủ thuộc đội tuyển bắn súng Việt Nam đang tham gia thi đấu tại SEA Games 33, ở Thái Lan. Thanh Thảo nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông với thành tích thi đấu ấn tượng khi phá kỷ lục SEA Games 10m súng hơi nữ, khi đạt tổng điểm 627,6 điểm, cùng đồng đội đoạt HCB nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nữ.

Phí Thanh Thảo tại SEA Games 33.

Bên cạnh dấu ấn chuyên môn, ngoại hình trẻ trung, cá tính của nữ xạ thủ sinh năm 2004 cũng là yếu tố khiến cô được truyền thông và người hâm mộ đặc biệt chú ý. Ở trong nước, nữ xạ thủ sinh năm 2004 này cũng được nhiều người gọi bằng biệt danh "hoa khôi bắn súng" hoặc "hot girl bắn súng".

Trong các khung hình thi đấu, Phí Thanh Thảo ghi điểm với vẻ ngoài rạng rỡ, phong thái tập trung nhưng không kém phần tự tin.

Ít ai biết rằng trước khi gắn bó với bắn súng, Thanh Thảo từng tập luyện bộ môn lặn và được đánh giá là một vận động viên triển vọng. Tuy nhiên, cơ duyên với bắn súng đến khi cô mới 17 tuổi và nhanh chóng bộc lộ năng khiếu. Chỉ trong thời gian ngắn, Thanh Thảo đã được gọi lên đội tuyển quốc gia và duy trì phong độ ổn định suốt nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp.

Song song với sự nghiệp thể thao, Phí Thanh Thảo hiện là quân nhân chuyên nghiệp mang quân hàm Thượng úy. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh trong màu áo xanh quân phục.

Cô nàng 21 tuổi, mang hàm Thượng úy.

Ngoài những khoảnh khắc nghiêm túc trên thao trường hay tại các giải đấu, loạt ảnh đời thường của Phí Thanh Thảo cũng nhận về nhiều lời khen ngợi. Cô sở hữu gương mặt khả ái, đường nét hài hòa cùng nụ cười rạng rỡ, giúp visual luôn nổi bật dù là trong trang phục thi đấu hay những set đồ giản dị thường ngày.

Đời thường, Thanh Thảo ưu tiên phong cách thời trang trẻ trung, năng động, đề cao sự thoải mái nhưng vẫn đủ điểm nhấn để thể hiện cá tính riêng. Gu ăn mặc gọn gàng, tinh tế cùng thần thái tự tin giúp Thanh Thảo không ít lần được so sánh với các mẫu ảnh chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, nữ xạ thủ sinh năm 2004 cũng không ngại làm mới bản thân. Cô từng gây ấn tượng khi thử nghiệm mái tóc nhuộm bạch kim nổi bật trong các bộ ảnh cá nhân, mang đến hình ảnh mới mẻ, phá cách so với hình tượng quen thuộc trên sân bắn.

Ở ngoài đời, nữ xạ thủ xây dựng hình ảnh tươi tắn, gần gũi đúng với lứa tuổi - Gen Z.

Cùng xem thêm những hình ảnh đời thường của Phí Thanh Thảo:

Ảnh: FBNV