Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Tuấn Minh |

Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Chiều 13-4, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự và trao quyết định.

Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái (bên trái). Ảnh: Minh Hiếu

Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Lê Đức Thái là người kế nhiệm ông Nguyễn Doãn Anh, nhân sự đã được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội vào ngày 6-4.

Trước đó, ngày 8-4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho Thượng tướng Lê Đức Thái.

Thượng tướng Lê Đức Thái sinh ngày 30-4-1967; quê quán phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quân sự.

Thượng tướng Lê Đức Thái có hơn 25 năm công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, từng kinh qua các chức vụ Phó Tham mưu trưởng; Tham mưu trưởng; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2017, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Năm 2020, ông là Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Tháng 8-2021 thăng quân hàm Trung tướng; tháng 11-2025, được thăng quân hàm Thượng tướng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XIII; XIV.

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

