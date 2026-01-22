HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Nhóm phóng viên |

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: TTXVN)

Ông Trần Cẩm Tú sinh ngày 25/8/1961, quê quán tỉnh Hà Tĩnh.

Trong quá trình công tác, ông Trần Cẩm Tú từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình...

Tháng 1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII và bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 10/2024, ông Trần Cẩm Tú được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Cảnh sát đặc nhiệm trực 24/24 bảo vệ an ninh quanh khu vực tổ chức Đại hội Đảng XIV
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại