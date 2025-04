Theo Thường trực Ban Bí thư, cần khẩn trương hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức triển khai đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội phù hợp với thực tiễn. Các cơ quan hữu quan tiếp tục chủ động rà soát, triển khai các nhiệm vụ đã được Tiểu ban phân công; chủ trì và tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện, tránh để sót việc, chậm việc, tránh "chờ nhau" trong thực hiện theo từng nội dung công việc; đồng thời phát huy, gắn trách nhiệm người đứng đầu để đảm bảo công tác phục vụ Đại hội thực sự chu đáo, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, các cơ quan, đơn vị khẩn trương hơn, quyết liệt hơn trong triển khai công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng theo kế hoạch đã phân công, bởi đây là nhiệm vụ rất quan trọng, được triển khai thực hiện tốt sẽ góp phần vào thành công chung của Đại hội XIV của Đảng.