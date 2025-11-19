HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thương tâm: Hai anh em chở nhau đi học không may gặp tai nạn, em gái tử vong tại chỗ

Thanh Thảo |

Chiếc xe máy đổ xuống đường khiến người em gái không may ngã vào gầm xe đầu kéo

Ngày 19-11, Công an TP HCM và Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Theo đó, gần 7 giờ cùng ngày, anh N.Q.V. (21 tuổi, ngụ phường An Phú, TP HCM) lái xe máy biển số 49P2-7... chở theo em gái tên N.T.T.H. (14 tuổi) chạy trên đường song hành cầu vượt Sóng Thần, theo hướng từ Dĩ An đi Thủ Đức.

Thương tâm: Hai anh em chở nhau đi học không may gặp tai nạn, em gái tử vong tại chỗ- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến trước chung cư Sen Hồng, phường Dĩ An (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bị kẹp giữa xe đầu kéo container đang đậu bên phải và một xe đầu kéo đang chạy cùng chiều bên trái.

Anh V. bóp thắng khiến xe máy trượt ngã xuống đường. Người em gái không may ngã vào gầm xe đầu kéo và bị phương tiện này cán tử vong, người anh trai may mắn thoát nạn.

Thương tâm: Hai anh em chở nhau đi học không may gặp tai nạn, em gái tử vong tại chỗ- Ảnh 2.

Vụ tai nạn thương tâm khiến người em gái tử vong

Nhận tin báo, Công an TP HCM và Đội CSGT Rạch Chiếc đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm kẹp giữa hai phương tiện, hiện trường chắn hết 2 làn đường khiến giao thông gặp nhiều khó khăn. Được biết, anh V. đang chở em gái từ nhà qua trường học ở TP Thủ Đức cũ, không may gặp tai nạn.

tai nạn

