Thưởng nóng tiền tỷ cho cầu thủ nhưng Bầu Đức đang dùng iPhone "đồ cổ" giá vài triệu

Ngay sau chiến tích lọt vào bán kết giải U23 châu Á đầy cảm xúc của thầy trò HLV Kim Sang Sik, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - ông Đoàn Nguyên Đức đã lập tức "phá két" thưởng nóng 1 tỷ đồng để khích lệ toàn đội. Chưa dừng lại ở đó, với tính cách hào sảng quen thuộc, bầu Đức tuyên bố sẽ thưởng thêm 2 tỷ đồng nữa nếu U23 Việt Nam đánh bại U23 Trung Quốc ở trận bán kết diễn ra vào ngày 20/01 tới đây. Tổng mức thưởng mà ông dành cho đội tuyển có thể lên tới 3 tỷ đồng chỉ trong chưa đầy một tuần lễ.

Bầu Đức hứa thưởng 2 tỷ nếu U23 Việt Nam giành vé vào chung kết U23 châu Á (Ảnh: CF)

Bên cạnh phần thưởng chung, ông bầu phố Núi còn dành sự quan tâm đặc biệt cho 5 cầu thủ "con cưng" thuộc biên chế hoặc trưởng thành từ lò đào tạo HAGL gồm: Trung Kiên, Nhật Minh, Lý Đức, Quốc Cường và Quốc Việt, mỗi người 50 triệu đồng chuyển khoản nóng từ ông bầu này. Quyết định này xuất phát từ một khoảnh khắc đầy xúc động khi thủ môn Trung Kiên - người hùng trong khung gỗ của U23 Việt Nam đã gọi điện về hỏi thăm bầu Đức ngay sau trận đấu, thể hiện sự gắn kết bền chặt giữa ông và lứa cầu thủ trẻ.

Thế nhưng, điều khiến người ta nể phục nhất không chỉ là con số tiền thưởng, mà là sự tương phản giữa sự hào phóng với bóng đá và lối sống tằn tiện với bản thân của ông. Trong những hình ảnh mới nhất, người ta vẫn thấy vị đại gia này cầm trên tay chiếc iPhone đời cũ (được cho là iPhone 11 hoặc cũ hơn), một thiết bị đã ra mắt từ 6-7 năm trước và hiện có giá trị thị trường chưa đến 7 triệu đồng.

Hình ảnh mới nhất của Bầu Đức là ông đang sử dụng chiếc điện thoại được cho là iPhone có tuổi đời 6-7 năm

Một chiếc điện thoại "đồ cổ" giá rẻ nằm trong tay người đàn ông đã chi rất nhiều tiền để nuôi dưỡng bóng đá Việt Nam. Bầu Đức có thể tiết kiệm vài chục triệu cho một món đồ công nghệ cá nhân, nhưng chưa bao giờ tiếc tiền tỷ đồng để động viên tinh thần màu cờ sắc áo hay tặng hàng trăm căn nhà cho những nhân viên trung thành.

Trước mắt U23 Việt Nam là thử thách mang tên U23 Trung Quốc. Với "liều doping" tinh thần cực mạnh từ bầu Đức cùng sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ, hy vọng các chàng trai trẻ sẽ tái lập kỳ tích Thường Châu, mang về vinh quang và đáp lại tấm lòng của người luôn âm thầm đứng sau bóng đá nước nhà suốt hai thập kỷ qua.