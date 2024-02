Thưởng nóng tập thể phá nhanh vụ thi thể bị phi tang dưới kênh ở Vĩnh Long

Chiều 9-2, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Tam Bình (thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long), mỗi đơn vị 20 triệu đồng.



Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đại tá Phan Ngọc Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Đồng thời, Bộ Công an thưởng nóng 4 đơn vị gồm: Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến (Công an tỉnh Vĩnh Long), Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Châu Thành (thuộc Công an tỉnh Bến Tre), mỗi đơn vị 10 triệu đồng, về thành tích điều tra, làm rõ vụ giết người, phân xác khu vực kênh Kinh Xáng (xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình).

Chiều cùng ngày, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đại tá Phan Ngọc Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, chủ trì lễ công bố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ giết người, phân xác xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Trung (huyện Tam Bình).

Các tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời tặng bằng khen gồm: Phòng Cảnh sát hình sự; Công an huyện Tam Bình; thượng tá Đỗ Văn Phong, Phó trưởng Công an huyện Tam Bình; Trung tá Nguyễn Minh Tâm, Phòng Cảnh sát hình sự.

Đại tá Phan Ngọc Tính trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho các cá nhân, tập thể có thành tích phá nhanh vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

5 tập thể được thưởng nóng tổng số tiền 75 triệu đồng gồm: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre; Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre); Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Tam Bình.

Nghi phạm Trương Văn Út

Riêng Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long tặng giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân.

Trước đó, vào ngày 7 và 8-2, người dân tại xã Mỹ Thạnh Trung phát hiện nhiều bộ phận thi thể người như: cẳng chân, đầu, cánh tay… tại một con kênh. Sau khi tiếp nhận trình báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Công an huyện Tam Bình phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ việc, truy bắt thủ phạm. Lực lượng chức năng xác định danh tính người bị phân xác là bà D. Qua khai thác nhanh, Út thừa nhận hành vi giết bà T.T. D (62 tuổi; ngụ TP HCM). Qua khai thác nhanh, công an xác định nghi phạm là Trương Văn Út (46 tuổi; ngụ tỉnh Cà Mau).