Thượng Long Yến: Mang yến sào đến gần hơn với người tiêu dùng

Thượng Long Yến là thương hiệu tiên phong định vị sản phẩm yến sào chất lượng, với chiến lược bài bản từ khâu chọn lọc nguyên liệu, sản xuất đến khi sản phẩm đến tay khách hàng.

Thượng Long Yến muốn đem sản phẩm yến sào chất lượng đến tay khách hàng

Thượng Long Yến ra đời từ những người Việt mong muốn mang những sản phẩm tổ yến chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước.

Trong nhiều năm nghiên cứu và hoàn thiện quy trình, doanh nghiệp kiên định lựa chọn nguồn yến khai thác từ các vùng nuôi đạt chuẩn, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khai thác, tinh chế và bảo quản. Từng sợi yến đều trải qua các công đoạn kiểm định chất lượng, sấy lạnh tự nhiên, đảm bảo giữ trọn hàm lượng dinh dưỡng quý giá.

1 góc trưng bày các sản phẩm của Thượng Long Yến

Các dòng sản phẩm của Thượng Long Yến

Thượng Long Yến phát triển hệ sinh thái sản phẩm nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người Việt. Mỗi dòng sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, chú trọng nguồn nguyên liệu và quy trình chế biến chuẩn mực, mang đến trải nghiệm dinh dưỡng trọn vẹn và an toàn.

Mỗi sản phẩm trải qua quá trình xử lý nghiêm ngặt để đến tay khách hàng

Tổ yến

Tổ yến của Thượng Long được tuyển chọn từ vùng yến Khánh Hòa, nơi khí hậu và hệ sinh thái đầy đủ điều kiện tạo nên sợi yến trắng, dẻo, giàu axit amin và khoáng chất.

Từng chiếc tổ được rút lông thủ công, không tẩy trắng, không ngâm hóa chất, giữ nguyên cấu trúc sợi và hàm lượng dinh dưỡng. Đây là lựa chọn thích hợp cho:

Phụ nữ chăm sóc sắc đẹp

Phụ nữ mang bầu và sinh em bé

Người lớn tuổi, người vừa ốm dậy

Tặng quà cho đối tác, người thân

Yến chưng hũ

Dòng yến chưng hũ của Thượng Long Yến chưng theo phương pháp cách thủy với nhiệt độ thích hợp giúp giữ nguyên cấu trúc sợi và hương vị thanh dịu tự nhiên.

Không chất bảo quản, không phụ gia – chỉ có yến thật kết hợp cùng các nguyên liệu lành mạnh như đường phèn, hạt sen, táo đỏ, kỷ tử, hạt chia…

Set quà tặng yến

Set quà của Thượng Long Yến được thiết kế theo phong cách sang trọng, ấm cúng; mang đến thông điệp về sự quan tâm và sức khỏe. Phù hợp biếu tặng gia đình, đối tác, khách hàng, hoặc các dịp quan trọng như lễ – Tết.

Mỗi set quà không chỉ mang ý nghĩa trao sức khỏe, mà còn thể hiện sự trân trọng và chu đáo của người tặng.

Dòng sản phẩm của Thượng Long Yến được ưa chuộng

Nguyên liệu kết hợp để chưng yến

Bên cạnh yến sào, Thượng Long Yến phát triển thêm nhóm bổ phẩm như: Hạt sen, táo đỏ, kỷ tử, đường phèn, thảo mộc,... để chưng kèm với yến nhằm đạt hiệu quả cao.

Những bổ phẩm này không chỉ tăng giá trị dinh dưỡng, mà còn tạo ra hương vị thơm ngon, giúp khách hàng dễ dàng chế biến món yến phù hợp với khẩu vị của mình.

Chiến lược phát triển hướng đến tương lai của Thượng Long Yến

Trong khi nhiều doanh nghiệp yến chú trọng vào thương mại ngắn hạn, Thượng Long Yến luôn tuân thủ tiêu chí chất lượng và uy tín lên hàng đầu.

Kiểm định & tiêu chuẩn: Tất cả sản phẩm đều đạt quy chuẩn, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Bao bì & nhận diện: Thiết kế bao bì tinh tế, lấy cảm hứng từ văn hóa Việt, hướng đến nhóm khách hàng hiện đại.

Kênh phân phối: Phát triển hệ thống cửa hàng chính hãng và kênh online đồng bộ, đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh và chuẩn.

Thượng Long Yến không ngừng nỗ lực để đem những sản phẩm chất lượng đến tay khách hàng

Song song đó, Thượng Long Yến đặc biệt chú trọng xây dựng một quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng rõ ràng, nhất quán. Mỗi bước – từ tư vấn lựa chọn sản phẩm, hướng dẫn cách sử dụng yến đúng – đủ – hiệu quả, cho đến hậu mãi, bảo hành và lắng nghe phản hồi theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp, giúp khách hàng luôn cảm thấy an tâm và được đồng hành.

Chính điều đó đã giúp Thượng Long Yến trở thành lựa chọn ưu tiên của ngày càng nhiều gia đình, những người chủ động tìm đến để chọn mua các sản phẩm yến sào chất lượng.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Thượng Long Yến Toàn Cầu

Địa chỉ: 255A20 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Website: https://thuonglongyen.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/thuonglongyenvn.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/YenSaoKhanhHoa.8888

Tiktok: https://www.tiktok.com/@thuonglongyen.com

Hotline: 0876.07.07.07