Thương hiệu vươn mình tại Car Choice Awards 2025: ‘Hai thương hiệu này đáng được vinh danh’

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 162 phát sóng ngày 26/8 trên HTV9.

Chương trình đang có mặt tại sự kiện kỷ niệm 30 năm thương hiệu Ford tại Việt Nam. Vậy trong từng đó năm, anh Quang đã đồng hành bao nhiêu năm?

Đúng là 30 năm. Năm 1995, khi Ford khởi công xây dựng nhà máy và bắt đầu hoạt động tại Việt Nam, tôi khi đó mới là sinh viên vừa ra trường. Thời gian đó, tôi có cơ hội tham gia một số công việc với Công ty Sông Công – nhà máy Diesel Sông Công, đơn vị liên doanh cùng Ford từ những ngày đầu tiên. Khi ấy còn rất trẻ, công việc chưa quá quan trọng, nhưng điều đáng quý là tôi bắt đầu được tiếp xúc và hiểu người Mỹ như thế nào.

Nhiều mẫu xe Ford đang đứng top đầu doanh số phân khúc tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Vậy trong không khí sự kiện hôm nay, khi được nhìn lại cảm xúc, con người và những giá trị Ford đã mang tới cho Việt Nam, cảm xúc của anh lúc này thế nào?

Tôi thấy rất thú vị.

Nghe có thể buồn cười, nhưng tôi cảm giác giữa Mỹ và Việt Nam, đặc biệt trong ngành ô tô, giống như một đôi tình nhân: rất yêu nhau nhưng cũng hay cọ, chí chóe, và không thể rời bỏ nhau. Từ thương mại, ngoại giao đến sản phẩm, hai bên vừa gắn bó vừa nhiều rào cản. Ví dụ, nhìn người Mỹ ăn nem hay bún, bạn mới thấy họ thực sự thích thú thế nào.

Trở lại với năm nay, giải thưởng Car Choice Awards muốn tôn vinh cả hãng xe lẫn mẫu xe. Chủ đề năm nay là “Vươn mình bứt tốc”, với hạng mục mới: “Hãng xe vươn mình”, dành cho thương hiệu đã nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn, biến động của thị trường để mang lại giá trị cho người Việt. Vậy theo anh, Ford có phải ứng cử viên sáng giá?

Thực ra, tôi cho rằng năm nay mới có hạng mục này là muộn. Đáng lẽ, hạng mục này nên có từ khoảng 15 năm trước. Bởi Ford hoàn toàn xứng đáng với triết lý luôn bứt phá, đi đầu, dẫn dắt thị trường – không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn cầu. Ford nổi tiếng là hãng xe luôn khai mở: từ công nghệ, sản phẩm cho tới cách chăm sóc khách hàng.

Ford là hãng đầu tiên đưa ra triết lý sản xuất xe hàng loạt để bất cứ ai cũng có thể sở hữu ô tô. Trước đó, ô tô được sản xuất thủ công, giá rất cao, chỉ dành cho số ít. Về vật liệu, nhiều người biết tới thép Boron qua Volvo, nhưng thực ra công nghệ này bắt nguồn từ Ford (Volvo từng là công ty con của Ford).

Ở Việt Nam, Ford nhiều lần tiên phong khi từ 15–20 năm trước đã mang về những sản phẩm khai mở. Ví dụ, mẫu EcoSport khiến người dùng nhận ra không nhất thiết phải đi sedan, mà có thể chọn CUV nhỏ gọn, đa dụng trong phố. Với bán tải, trước 2010, nhiều người coi đó là xe công nông. Nhưng từ Ranger 2012–2013, Ford đã thay đổi toàn bộ định nghĩa: khung to, thân rộng, cabin êm, vô-lăng có nút bấm, thậm chí bản số sàn cũng có ga tự động – điều không hãng nào làm.

Có thể thấy, Ford luôn tiên phong, vì vậy đáng lẽ giải thưởng này đã phải dành cho họ từ lâu. Năm nay được vinh danh cũng hoàn toàn xứng đáng.

Vậy ngoài Ford, anh có nghĩ đến thương hiệu khác hay không?

Nếu công tâm, ngoài Ford cũng có những thương hiệu khác xứng đáng. Bởi “dẫn lối thị trường” nghĩa là tạo ra sản phẩm giúp thay đổi thói quen tiêu dùng, cách nghĩ và lựa chọn xe của người Việt.

Với điều này, tôi nghĩ ngay đến Toyota khi tiên phong giới thiệu xe hybrid phổ thông tới người Việt. Và đến nay, hãng đã có loạt xe sử dụng công nghệ này trên thị trường. Nếu Toyota không kiên quyết đưa động cơ hybrid vào dải sản phẩm, thậm chí cả Innova – vốn là xe “cày cuốc”, thì thị trường hiện nay khó xem xe hybrid là xu thế. Nhờ đó, đến nay đã có nhiều thương hiệu bán xe hybrid, ví dụ như Suzuki.

Rõ ràng, hybrid đã thay đổi tư duy người dùng: vừa tiết kiệm nhiên liệu, vận hành mượt như xe xăng, tiện nghi như xe điện, lại không phụ thuộc hạ tầng sạc. Đó là hiệu quả thực sự, và Toyota xứng đáng được ghi nhận.

Toyota là thương hiệu có nhiều mẫu xe hybrid.

Về góc độ sản phẩm, theo anh mẫu xe nào cũng có thể được vinh danh?

Ở góc độ sản phẩm, Ford Ranger là mẫu xe dẫn dắt thị trường: khiến cả ngành phải thay đổi tư duy về bán tải – từ xe tải “nửa mùa” thành xe đa dụng.

Ngoài Ranger, tôi cho rằng đó phải là mẫu xe Plug-in Hybrid đầu tiên ra mắt trong giai đoạn gần đây. Đây là sản phẩm có tiềm năng dẫn dắt, vì lợi thế rõ ràng và thu hút sự quan tâm khách hàng. Tôi nghĩ rằng, từ nay sẽ có nhiều mẫu xe PHEV từ các hãng. Điều quan trọng, các mẫu xe đó đã thu hút được sự quan tâm của khách hàng.

Ngoài ra, tôi đánh giá cao mẫu DST Concept hay bản thương mại có tên Destinator. Mẫu xe này rất có tiềm năng trở thành “Xpander thứ hai” trong phân khúc MPV.

Mitsubishi Destinator sẽ về Việt Nam trong năm nay. Ảnh: Hoàng Dũng

Bởi ở dải SUV/CUV 5 chỗ hiện nay, thị trường gần như không có nhiều lựa chọn 5+2 ở tầm giá 700–800 triệu. Xpander trước đây thành công chính vì lấp đúng “khoảng trống” thị trường: rẻ hơn Innova nhưng rộng rãi vừa đủ, thực dụng hơn XL7 hay Ertiga.

Tôi cho rằng, Destinator hứa hẹn sẽ tạo hiệu ứng tương tự, khiến các hãng phải chạy theo, đặc biệt trong phân khúc CUV hạng B–C với 7 chỗ ngồi.

Cảm ơn anh Quang rất nhiều.

