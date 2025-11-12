Thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế, BM Windows góp mặt tại diễn đàn toàn cầu ở London

Zak World of Façades London 2025 – nơi đặt ra chuẩn mực toàn cầu cho façade (mặt dựng)

Sự kiện Zak World of Façades tại London, Vương Quốc Anh, ngày 5/11/2025

Zak World of Façades không chỉ là hội thảo kỹ thuật. Đây là nơi quy tụ các "ông lớn" như Foster + Partners, ARUP, Permasteelisa, Seele Group…, đồng thời cũng là phiên bản thứ 200 của chuỗi sự kiện danh giá này.

London – nơi khai sinh ngành façade hiện đại – càng khiến "sân chơi" này trở thành thước đo năng lực của các doanh nghiệp. Việc một thương hiệu Việt như BM Windows xuất hiện tại đây với vai trò diễn giả không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn cho thấy kỹ thuật façade Việt Nam đã bước ra khỏi phạm vi khu vực để tiến tới tiêu chuẩn toàn cầu.

BM Windows tại London: Không chỉ kết nối, mà là học hỏi và khẳng định vị thế mặt dựng Việt

Đại diện BM Windows, ông Võ Trang Thắng, Giám đốc Điều hành và ông Roger Karl Schaerer, Giám đốc Kỹ thuật, đã chia sẻ tại sự kiện về hành trình triển khai các hệ façade phức tạp tại nhiều công trình ở Mỹ, Canada, Úc… và cách doanh nghiệp thích ứng với các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của từng thị trường trên toàn cầu.

Đại diện BM Windows đã có phiên trình bày về quá trình triển khai hệ thống façade nhôm kính phức tạp tại các công trình biểu tượng trên thế giới

"Zak World of Façades London – nơi định hình các chuẩn mực cao nhất của ngành façade – là cơ hội để chúng tôi kết nối quốc tế, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia và tiếp tục hoàn thiện năng lực để tham gia vào những dự án quy mô lớn hơn trên thế giới cũng như tại Việt Nam," đại diện BM Windows nói.

Dấu ấn toàn cầu: từ New York, Toronto, Sydney đến London

BM Windows đã xuất hiện liên tục tại các diễn đàn façade lớn, từ Hoa Kỳ, Toronto, Sydney và nay là London.

Zak World of Façades New York 2023 đánh dấu cột mốc khởi đầu của BM Windows tại thị trường Hoa Kỳ

Sau thành công của dự án One Bloor West (The One Toronto), BM Windows tạo tiếng vang tại sự kiện Zak World of Façades Toronto 2024

Australia đã trở thành một trong những thị trường chiến lược của BM Windows. Hình ảnh BM Windows tại sự kiện diễn ra ở Sydney

Tháng 9 vừa qua, BM Windows đã được vinh danh với giải thưởng Vitruvian Honors & Awards 2025 tại New York – giải thưởng toàn cầu uy tín về façade do Viện Façade Tectonics (Mỹ) tổ chức.

Tại khu vực, BM Windows cũng tự hào nhận giải thưởng doanh nghiệp xuất khẩu xuất sắc châu Á tại Singapore vào năm 2024

Zak London lần này, vì thế, không chỉ là một lần xuất hiện mới – mà là sự tiếp nối của hành trình toàn cầu hóa: từ châu Á – châu Úc – Bắc Mỹ và nay là châu Âu.

Không chỉ đi ra thế giới, BM Windows cũng đang chuẩn bị năng lực cho tương lai

Song song với việc xuất hiện trên "bản đồ façade thế giới", doanh nghiệp đang tăng tốc hoàn thiện Nhà máy BM Windows Châu Đức – dự kiến là trung tâm sản xuất chiến lược lớn nhất của hệ thống BM Windows, với quy mô gấp 3 lần nhà máy hiện hữu, ứng dụng dây chuyền tự động hóa theo tiêu chuẩn châu Âu.

Phối cảnh nhà máy BM Windows Châu Đức

Thuộc hệ sinh thái doanh nghiệp do ông Nguyễn Bá Dương sáng lập, BM Windows sở hữu lợi thế từ mô hình tích hợp toàn chuỗi: thiết kế – sản xuất – thi công – xuất khẩu. Đây được xem là "nền móng" giúp doanh nghiệp Việt đủ sức cạnh tranh với các tập đoàn quốc tế.

Hình ảnh nhà máy của BM Windows

Zak World of Façades London 2025 vì thế không chỉ là sự kiện – mà là lời khẳng định rằng doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể bước vào sân chơi kỹ thuật cao nhất thế giới, với tinh thần học hỏi, chuẩn mực quốc tế và khát vọng định hình vị thế mới cho kỹ nghệ façade Việt Nam.