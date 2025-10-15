Thương hiệu vệ sinh phụ nữ muốn thâm nhập ngành 50 tỷ USD

Lactacyd được thành lập tại Pháp vào khoảng năm 1950 bởi các nhà khoa học mong muốn phát triển sản phẩm vệ sinh nhẹ nhàng, giúp phòng ngừa kích ứng cho vùng kín. Trong quá trình nghiên cứu, họ phát hiện lợi ích của axit lactic (lactic acid) - một thành phần tự nhiên mà cơ thể phụ nữ sản sinh để duy trì độ pH cân bằng vùng âm đạo - và tích hợp nó vào sản phẩm rửa vùng kín. Thương hiệu nhấn mạnh trên trang chủ rằng họ đã hoạt động hơn 60 năm trong lĩnh vực chăm sóc vùng kín, với cam kết phát triển sản phẩm “intimate care” dựa trên khoa học da liễu.

Lactacyd bắt đầu mở rộng ở châu Á từ năm 1988, ra mắt dòng sản phẩm dành cho vệ sinh vùng kín và nhanh chóng được đón nhận ở các thị trường như Philippines, Malaysia và Indonesia. Tại Malaysia, Lactacyd khẳng định là “số 1 nhãn hàng feminine hygiene toàn cầu và tại Malaysia” dựa trên dữ liệu bán lẻ Nielsen (trong quá khứ).

Ngành sản phẩm vệ sinh phụ nữ đang được chú ý và được dự báo tăng mạnh trong những năm tới. Theo Global Market Insights, quy mô thị trường vệ sinh vùng kín toàn cầu năm 2024 vào khoảng USD 9,25 tỷ, và dự kiến tăng lên USD 15,7 tỷ vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 5,6 %.

Báo cáo từ Cognitive Market Research ước tính năm 2025, riêng mảng feminine hygiene wash - bao gồm gel, dạng tắm, dạng bọt, khăn lau — sẽ đạt khoảng 25,64 tỷ USD trên toàn cầu. Ngoài ra, Maximize Market Research đưa ra con số năm 2024 là USD 3,88 tỷ cho phân khúc sản phẩm rửa vùng kín, và dự báo đến 2032 thị trường có thể đạt USD 7,90 tỷ, với CAGR ~ 9,3 %.

Tuy nhiên, mới đây, thương hiệu này đã công bố gia nhập thị trường chăm sóc da - sữa tắm, với hai sản phẩm Lactacyd Healthy Bright và Lactacyd Ever Fresh được phát triển với công thức LACTOBIOME+™. Đây là bước tiến mới trong hành trình chăm sóc da toàn diện của Lactacyd, mang đến giải pháp dịu nhẹ, an toàn và hiệu quả cho mọi loại da.

Báo cáo của Credence Research cho biết thị trường Body Wash & Shower Gel toàn cầu năm 2024 có quy mô 25,7 tỷ USD. Dự báo đến năm 2032, nó có thể đạt khoảng USD 37,396 triệu với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 4,8 %.

Còn theo Expert Market Research, thị trường body wash toàn cầu năm 2024 ước khoảng USD 50,40 tỷ và đang có xu hướng mở rộng.

Trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, thị trường Bath & Shower Products (gồm body wash/shower gel là một phần) được ước tính khoảng USD 15,42 tỷ vào năm 2025, và dự kiến sẽ tăng lên USD 20,39 tỷ đến năm 2030. Theo Cognitive Market Research, riêng mảng Body Wash & Shower Gel tại châu Á – Thái Bình Dương năm 2024 chiếm khoảng USD 10,698,27 triệu (10,7 tỷ USD) và dự báo tăng trưởng CAGR ~7,9 % đến năm 2031.

Một báo cáo khác (Verified Market Reports) cho rằng thị trường body wash năm 2024 đạt USD 22,09 tỷ, và dự đoán sẽ tăng lên USD 39,10 tỷ vào năm 2033 (CAGR ~6,8 %).

Triển lãm “ĐIỀU LÀN DA MUỐN NÓI” do Lactacyd tổ chức diễn ra từ ngày 14 tới 19/10 tại An Fine Art Gallery, 159 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP HCM.