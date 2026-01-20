Thương hiệu TV tiên phong trên thế giới 20 năm liên tiếp tung ưu đãi khủng mừng Tết lớn

Bộ đôi âm sắc cho Tết trọn niềm vui

Thời điểm cận Tết là lúc nhu cầu thăng hạng TV phục vụ nhu cầu giải trí đầu năm mới tăng lên nhanh chóng. Giữa rất nhiều lựa chọn trên thị trường, Samsung AI TV luôn là lựa chọn được tin tưởng nhờ công nghệ vượt trội, thiết kế sang trọng và hàng loạt tính năng thông minh. Các yếu tố này đã giúp ông lớn Hàn Quốc duy trình thành công vị trí tiên phong trên thị trường TV toàn cầu suốt 20 năm liên tiếp. Với tầm nhìn "Your Companion to AI Living", thiết bị nghe nhìn của Samsung sẽ là bạn đồng hành đắc lực cùng người dùng trong cuộc sống AI.

Tính đến hết năm 2025, Samsung tiếp tục là thương hiệu TV hàng đầu thế giới, thành tích đã duy trì trong suốt 20 năm qua

Với tính năng AI Upscaling trứ danh, Samsung AI TV có thể chủ động nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 8K sắc nét nhờ sự trợ giúp của vi xử lý AI NQ8 thế hệ thứ 3 với 728 mạng trí tuệ. Trên các dòng TV Neo QLED 4K, vi xử lý AI NQ4 thế hệ thứ 3 với 128 mạng trí tuệ cũng sẵn sàng mang đến chất lượng hình ảnh đỉnh cao cho các chương trình Tết. Với tính năng này, bạn có thể thưởng thức các chương trình Táo Quân năm cũ với chất lượng tuyệt hảo, xóa tan cảm giác trống vắng khi nhà đài không sản xuất chương trình Táo Quân trong năm nay. Công nghệ Quantum Mini LED sử dụng các đèn LED siêu nhỏ (kích thước chỉ bằng 1/40 so với đèn LED thông thường) cho khả năng kiểm soát ánh sáng, màu sắc, độ tương phản chính xác trên từng vùng của màn hình. Về âm thanh, Samsung AI TV cũng tái hiện âm thanh vòm đa chiều, chuyển động theo hình ảnh thông qua tính năng Object Tracking Sound Plus với Dolby Atmos. TV cũng có thể tự động điều chỉnh âm lượng hội thoại tuỳ theo tiếng ồn và tạp âm bên ngoài, đảm bảo trải nghiệm nghe luôn rõ nét.

Công nghệ Quantum Mini LED trứ danh từ Samsung AI TV mang đến thế giới giải trí Tết sống động cho người dùng

Bên cạnh chất lượng âm thanh, hình ảnh, Samsung AI TV cũng sở hữu nhiều tính năng ấn tượng khác, góp phần thăng hạng trải nghiệm giải trí Tết của người dùng. Có thể kể đến như kho nội dung phong phú bậc nhất (VTVGo, FPT Play, VieON,…); thiết kế sang trọng tinh tế với viền mỏng và chân đến gương cao cấp; nhiều tùy chọn màn hình cực đại 98-100-115 inch mãn nhãn; thư viện nghệ thuật quy tụ hơn 3.500 tác phẩm hội hoạ có bản quyền; bảo mật Knox được công nhận tại nhiều quốc gia; kết nối SmartThings cho phép biến TV thành trung tâm điều khiển mọi thiết bị gia dụng trong nhà, để bạn thoả thích thưởng thức các chương trình Tết mà không lo gián đoạn việc nhà.

Thiết kế sang trọng, tinh tế biến Samsung AI TV trở thành một món đồ nội thất sáng giá trong không gian Tết của các gia đình

Song hành cùng Samsung AI TV phải kể đến các dòng loa thanh và loa tranh độc đáo, không chỉ tạo nên điểm nhấn trong không gian sống mà mang đến trải nghiệm âm thanh bùng nổ khi kết hợp cùng loa TV thông qua tính năng Q-Symphony. Đồng bộ hoá loa TV và loa thanh, người dùng sẽ có được trải nghiệm âm thanh đa kênh, tạo cảm giác như tiếng pháo hoa hay các ca khúc nhạc xuân đang tràn khắp mọi góc trong phòng và bao trùm quanh ghế ngồi của bạn. Bộ đôi AI TV và loa thanh của Samsung là nhân tố không thể thiếu cho Tết tưng bừng, gia tăng cảm xúc cho các chương trình âm nhạc và giải trí đầu năm mới.

Mừng 30 năm Samsung, Tết lớn trong tầm tay

Tết Bính Ngọ 2026 đánh dấu cột mốc lớn khi Samsung vừa kỷ niệm 30 năm phát triển rực rỡ tại Việt Nam. Từ một nhà máy sản xuất TV tại Thủ Đức vào năm 1995, Samsung đã vươn mình trở thành nhà đầu tư FDI lớn bậc nhất tại Việt Nam, đóng góp toàn diện và sâu rộng vào nhiều mặt đời sống của người dân. Suốt 30 năm đồng hành, các thiết bị điện tử của Samsung, đặc biệt là chiếc TV đã cùng người Việt chứng kiến những đổi thay tích cực trong cuộc sống.

Để cùng người dùng đón Tết lớn trong kỷ nguyên vươn mình, Samsung AI TV mang đến chương trình ưu đãi lớn với trị giá lên đến 26 triệu đồng cùng cơ hội sở hữu trọn vẹn bộ đôi âm sắc từ thương hiệu TV hàng đầu thế giới suốt 2 thập kỷ. Trong đó bao gồm đặc quyền tặng loa thanh S700D hoặc loa tranh LS60D, bảo hành 3 năm, trả góp 0% cùng gói ứng dụng giải trí khi mua TV Samsung trong dịp này.

Mừng cột mốc 30 năm lớn cùng Việt Nam, Samsung triển khai ưu đãi đến 26 triệu khi người dùng mua sắm TV trong dịp Tết này

Ưu đãi của Samsung AI TV không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí mua sắm mà còn nâng cao trải nghiệm giải trí và tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian sống trước thềm năm mới. Thiết kế sang trọng, tinh tế tựa như một màn hình đang lơ lửng trong không trung của Samsung AI TV hay mẫu loa tranh LS60D có thể lồng ghép ảnh chụp gia đình sẽ mang đến "làn gió mới" cho phòng khách, sẵn sàng đón tài lộc và những điều may mắn đang đến trong năm mới.

Nếu đang có ý định thăng hạng TV đón Tết Bính Ngọ 2026, đừng bỏ lỡ ưu đãi lớn của Samsung AI TV. Thiết bị nghe nhìn của thương hiệu TV hàng đầu thế giới 20 năm liên tiếp không chỉ mở ra thế giới âm sắc Tết rộn ràng mà còn là "cánh cửa" dẫn lối người dùng đến kỷ nguyên AI với cú "phi nước đại" về trải nghiệm sống.