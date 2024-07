Thương hiệu phim hoạt hình ăn khách nhất trong lịch sử và cột mốc 5 tỷ USD

Hiện Despicable Me 4 vẫn đang là bộ phim được yêu thích nhất trên toàn cầu với doanh thu là 437,8 triệu USD, qua đó giúp chuỗi phim Despicable Me với 4 phim chính truyện và 2 phim ngoại truyện (Minions) đạt ngưỡng 5 tỷ USD - thành tích cao nhất trong lịch sử đối với phim hoạt hình.

Thành tích của thương hiệu Despicable Me hứa hẹn sẽ tiếp tục còn có thêm những cột mốc đáng nhớ nữa vì phim vẫn đang trong quá trình tiếp tục phát triển và vẫn cho thấy sức hút khổng lồ đối với khán giả, đặc biệt là trẻ em.

Theo kế hoạch được hãng Universal và Illumination công bố Minions 3 sẽ là phim tiếp theo ra mắt, dự kiến vào 30/6/2027. Phân tích về doanh thu phòng vé mùa hè trên tờ Variety cho thấy, từ lâu lịch chiếu phim dịp Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ đã là "lãnh địa" của các phim Despicable Me. Chiến lược tập trung nhắm tới thời điểm phát hành này đang phát huy hiệu quả, trong đó Despicable Me 2 và Despicable Me 3 mỗi phim đều thu về hơn 1 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu. Các phim còn lại trong chuỗi thương hiệu, kể cả phần ngoại truyện Minions đều thắng lớn. Phân tích trên Variety cũng chỉ ra, phim hoạt hình dành cho trẻ em đang vực dậy doanh thu phòng vé một cách mạnh mẽ sau liên tiếp những cú sốc lớn vì đại dịch rồi cuộc đình công kép của giới biên kịch và Hiệp hội diễn viên. Inside Out 2 và Despicable Me 4 đã thực sự đưa Hollywood ra khỏi mùa hè ảm đạm để kỳ vọng vào những kết quả tươi sáng hơn tiếp theo.