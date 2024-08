Thương hiệu đang gây sốt ở Việt Nam sở hữu 3 mẫu xe trong top 10 ô tô an toàn nhất thế giới nhưng không có tên chiếc XC90 đang nổi danh cõi mạng

Ảnh minh họa

Ngành công nghiệp ô tô đã trải qua quá trình phát triển không ngừng nghỉ và ngày càng nhiều những tính năng cũng như công nghệ tiên tiến nhất được ra đời. Tuy nhiên yếu tố an toàn vẫn luôn là yếu tố quan trọng nhất ở mỗi chiếc ô tô.

Dưới đây là những mẫu xe năm 2024 đạt điểm an toàn tuyệt đối từ US News & World Report dựa trên những tính năng hỗ trợ người lái tiêu chuẩn và hiệu suất trong các thử nghiệm va chạm do Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc và Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS) thực hiện tại Mỹ.

Nguồn: USN

Trong danh sách này, có 10 mẫu xe đạt điểm tuyệt đối 10/10. Đáng chú ý thương hiệu Volvo sở hữu đến 3/10 mẫu xe trong danh sách gồm:

Volvo S90 Recharge 2024

Điểm an toàn ước tính: 10/10

S90 Recharge 2024 đã đạt được xếp hạng an toàn cao từ IIHS với bộ công nghệ hỗ trợ người lái phong phú. Đây là một chiếc plug-in hybrid có phạm vi di chuyển thuần điện là 60km với 2 phiên bản là Plus và Ultimate.

Cả hai đều trang bị hệ truyền động plug-in-hybrid T8 bao gồm động cơ 4 xi-lanh 2.0 lít tăng áp và siêu nạp cùng hai động cơ điện kết hợp cho công suất 455 mã lực, hộp số tự động tám cấp và hệ dẫn động bốn bánh là tiêu chuẩn. Xe có khả năng tăng tốc 0 - 96 km/giờ trong 4,8 giây.

Mẫu xe này cũng đã được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào đầu tháng 3/2024 với phiên bản Ultimate. Đáng chú ý hãng xe công bố mức tiêu hao nhiên liệu của S90 Recharge chỉ vào khoảng 1,4 lít/100 km, thấp hơn nhiều mẫu xe máy. Xe có giá khởi điểm 2,89 tỷ đồng.

Một vài tính năng nổi bật của xe bao gồm cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động phía trước, phát hiện người đi bộ, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, nhận dạng biển báo giao thông, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cần gạt nước cảm biến mưa,...

Volvo V60 Recharge 2024

Điểm an toàn ước tính: 10/10

V60 Recharge đạt điểm cao nhất từ IIHS trong ba bài kiểm tra va chạm và mức độ chiếu sáng của đèn pha trên đường và rất nhiều những trang bị hỗ trợ người lái khác cũng đạt tiêu chuẩn.

Xe có 2 phiên bản là V60 Recharge Polestar và V60 Recharge Engineered. Cả 2 phiên bản đều sử dụng hệ truyền động T8 eAWD, kết hợp động cơ 4 xi-lanh 2.0 lít tăng áp với hệ thống plug-in-hybrid để tạo ra công suất 455 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 96 km chỉ trong 4,3 giây và có phạm vi hoạt động thuần điện là 66 km.

Volvo cũng trang bị một loạt công nghệ an toàn trong V60 Recharge, bao gồm camera quan sát xung quanh, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, thông tin biển báo đường, hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu làn đường sắp tới, cảnh báo đường trơn trượt, cần gạt nước cảm biến mưa, cảnh báo đầu xe màn hình, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và Pilot Assist, hệ thống hỗ trợ người lái cung cấp hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc.

Volvo V90 2024

Điểm an toàn ước tính: 10/10

V90 đi kèm với hệ truyền động 4 xi-lanh hybrid nhẹ 2.0 lít tăng áp tạo ra công suất 295 mã lực với 2 phiên bản có tên Plus và Ultimate tương tự dòng S90 Recharge.

Kích thước tổng thể của V90 dài, rộng, cao lần lượt là 4.939 x 1.903 x 1.543 mm, chiều dài cơ sở 2.941 mm. Trọng lượng toàn bộ thiết kế là 2420 kg.

Độ an toàn của Volvo V90 2024 đã được chứng minh khi giành giải thưởng Top Safety Pick+ của IIHS năm 2023, giành được xếp hạng cao nhất trong ba bài kiểm tra va chạm do IIHS thực hiện và nhận được xếp hạng cao thứ hai về mức độ chiếu sáng của đèn pha trên đường.