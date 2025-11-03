Thương hiệu Cà Mèn thông báo về nguyên nhân Founder Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời

Ngày 3/11/2025, trên fanpage chính thức, thương hiệu ẩm thực Cà Mèn thông báo tin buồn nhà sáng lập - anh Nguyễn Đức Nhật Thuận (sinh năm 1990) đã qua đời do đột quỵ. Theo thông tin từ phía thương hiệu, sự ra đi diễn ra bất ngờ, để lại nhiều tiếc thương trong cộng đồng khách hàng và những người yêu mến ẩm thực Quảng Trị.

Trong thông báo, đại diện Cà Mèn chia sẻ: "Thắm thoắt chỉ còn khoảng một tháng nữa là sinh nhật Cà Mèn tròn 10 năm. Từ ước mơ nhỏ bé 'mang Quảng Trị vào phố' đến khát vọng 'mang ẩm thực Việt đi muôn phương', anh đã dành phần lớn tuổi trẻ để xây dựng và phát triển Cà Mèn. Khi những quả ngọt đang đến gần, anh lại dừng chân vì số phận."

Cà Mèn là thương hiệu được biết đến với mong muốn đưa món ăn và văn hóa ẩm thực Quảng Trị tiếp cận rộng rãi hơn với thực khách tại TP.HCM và sau đó là nhiều điểm đến khác. Trong thông điệp chia sẻ, đội ngũ Cà Mèn cho biết: "Anh đi để lại di sản mang tên Cà Mèn. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình mà anh đã gây dựng."

Để tưởng nhớ nhà sáng lập, Quán Cà Mèn ở TP.HCM thông báo tạm ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Đại diện thương hiệu gửi lời cảm ơn đến những người đã chia sẻ, động viên và gửi lời chia buồn tới gia đình anh Nhật Thuận trong thời điểm khó khăn này. Thông tin về lễ viếng và các hoạt động liên quan sẽ được Cà Mèn cập nhật sau.

Anh Nguyễn Đức Nhật Thuận được biết đến là một startup trẻ đầy nhiệt huyết, luôn ấp ủ khát vọng đưa món ăn Việt vươn ra thế giới. Anh từng từ bỏ công việc có mức thu nhập gần 2.000 USD/tháng để sáng lập Cà Mèn vào năm 2015, với sứ mệnh "Mang Quảng Trị vào phố", đưa hương vị quê nhà đến thực khách tại TP.HCM.

Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, đến năm 2022, Cà Mèn ra mắt dòng sản phẩm cháo bột cá lóc đóng gói mang đậm phong vị Quảng Trị, đánh dấu bước chuyển từ mô hình quán ăn sang sản phẩm thương mại có thể đi xa hơn.

Từ đó, thương hiệu tiếp tục mở rộng danh mục với sốt lẩu, miến lươn, bún lươn xào nghệ và nhiều món chế biến sẵn khác. Hiện các sản phẩm Cà Mèn đã có mặt tại hơn 1.000 siêu thị, chợ Việt và siêu thị châu Á ở nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Canada, Úc và Anh, với sản lượng tiêu thụ lên tới 1 triệu sản phẩm và doanh thu khoảng 15 tỷ đồng năm 2024.

Từng chia sẻ với chúng tôi về quá trình khởi nghiệp của bản thân anh Nhật Thuận cho biết: "Bài học lớn nhất mà tôi rút ra là về quản trị. Đầu tiên, nếu nói về kinh doanh, tôi nhận thấy rằng việc trang bị kiến thức quản trị là vô cùng quan trọng. Đặc biệt là các lĩnh vực tài chính, nhân sự và xây dựng hệ thống. Mỗi lĩnh vực đều cần phải được chú trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng. Bài học thứ hai là về giá trị của sự chân thành. Dù có thành công hay thất bại, tôi tin rằng sự chân thành sẽ giúp tôi luôn có những người đồng hành bên cạnh.

Tôi cũng nghĩ rằng khởi nghiệp luôn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người trẻ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải kiên định với mục tiêu ban đầu và trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết để đối phó với thử thách. Khó khăn là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu chúng ta giữ vững niềm tin và làm việc chăm chỉ cùng với đội ngũ của mình, chắc chắn sẽ vượt qua được".







