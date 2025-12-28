Thùng rác thông minh cân rác hữu cơ

Bà Min Geum-nan bước về phía thùng rác kim loại bên dưới khu chung cư của mình ở quận Gangdong, phía đông Seoul, tay cầm một túi nhỏ đựng vỏ củ, cuống rau. Bà quẹt thẻ cư dân vào máy đọc, nắp thùng mở ra; bà đổ hết đồ bên trong ra và quét lại, màn hình kỹ thuật số nhấp nháy: 0,5kg.

“Bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để ý, vì bạn có thể thấy chính xác lượng rác thải của mình”, bà Min, người đã làm quen với hệ thống này sau khi nó đưa vào sử dụng từ năm 2020, nói.

Thói quen của bà là một phần của một xu hướng đã diễn ra trong hơn 20 năm qua ở Hàn Quốc. Theo Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường, Hàn Quốc đã tái chế 96,8% trong số 4,81 triệu tấn chất thải thực phẩm vào năm 2023 – một sự chuyển đổi đạt được nhờ các quy định xử lý nghiêm ngặt, cơ sở hạ tầng xử lý chuyên dụng và ngày càng nhiều thùng rác nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) theo dõi khối lượng rác đến từng gram.

Rác thực phẩm

Rác thực phẩm là một thách thức lớn đối với khí hậu toàn cầu. Hơn một tỷ tấn thực phẩm bị vứt bỏ mỗi năm trên toàn thế giới, tạo ra tới 10% lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Nhiều quốc gia vẫn đưa phần lớn số thực phẩm này đến bãi chôn lấp.

Hàn Quốc đã phải vật lộn với vấn đề rác thải của mình lâu hơn hầu hết các nước khác sau khi các bãi chôn lấp chính đạt đến công suất tối đa vào đầu những năm 1990. Cuộc khủng hoảng này đã thúc đẩy một cuộc cải tổ lớn hệ thống và một chương trình thu phí theo lượng rác thải trên toàn quốc vào năm 1995. Người dân được yêu cầu mua túi rác chính thức, điều này làm giảm lượng rác thải nhưng cũng tạo ra một vấn đề không ngờ: sau khi các vật liệu tái chế như giấy được phân loại, thức ăn thừa bị giữ lại trong rác thải sinh hoạt, làm trầm trọng thêm vấn đề về mùi.

Việc đưa thực phẩm đến bãi chôn lấp đã bị cấm hoàn toàn vào năm 2005 và việc phân loại bắt buộc được áp dụng. Phương pháp thu gom khác nhau trong những năm đầu, nhưng quá trình tiêu chuẩn hóa đã được đẩy nhanh sau năm 2013 khi việc đổ nước rỉ rác – chất lỏng từ quá trình chế biến rác thải thực phẩm – xuống biển bị cấm, buộc phải xử lý trên đất liền. Hầu hết các khu vực đều sử dụng túi màu vàng trả trước, điều này khuyến khích tiết kiệm nhưng lại gây ra một số bất tiện: túi đầy rất chậm, đặc biệt là đối với các hộ gia đình nhỏ, và người dân không thích phải chứa rác thải có mùi khó chịu trong những ngày hè ẩm ướt.

Thay đổi thói quen sinh hoạt

Thùng rác RFID, được thiết kế để việc xử lý rác thải trở nên chính xác và minh bạch hơn, được giới thiệu vào đầu những năm 2010 và hiện có mặt khắp các thành phố. Phí xử lý – 130 won (khoảng 2.000 đồng)/kg ở Seoul – được tự động thêm vào hóa đơn hằng tháng.

Đối với bà Min, hệ thống này đã thay đổi thói quen sinh hoạt tại nhà. Bà cho biết mỗi hộ gia đình đều có phương pháp riêng để giảm thiểu nước rỉ rác. “Nếu không vắt hết nước, rác sẽ gây tốn kém. Mọi người phải ép, xả và thậm chí dùng cả rây lọc. Mỗi người sẽ tự học được cách của riêng mình”, bà Min cho biết. Việc có thể xử lý rác thải với số lượng nhỏ nhiều lần trong ngày cũng giúp bà không còn lo lắng về mùi hôi hay ruồi nhặng. “Nó tiện lợi hơn nhiều”, bà nói. “Tôi có thể đến đây bất cứ lúc nào”.

Seoul vận hành 27.289 thiết bị RFID, phục vụ 81,6% cư dân chung cư. Tỷ lệ phủ sóng tổng thể trên tất cả các loại hình nhà ở là 37,9%. Trên toàn quốc, 150.738 thiết bị phục vụ 8,54 triệu hộ gia đình sống trong các căn hộ tại 186 trong số 229 thành phố trực thuộc trung ương. Thay đổi này đã mang lại kết quả rõ rệt: kể từ dự án được triển khai trên toàn thành phố vào năm 2013, lượng chất thải thực phẩm của Seoul đã giảm 23,9% trong một thập kỷ, từ 3.181 tấn mỗi ngày xuống còn 2.419 tấn.

Bà Min Geum-nan sử dụng thùng rác RFID tại khu chung cư ở Seoul

Các nghiên cứu tại từng khu chung cư riêng lẻ cho thấy mức giảm thậm chí còn mạnh hơn. Nghiên cứu trên năm khu chung cư ở Seoul cho thấy mức giảm trung bình là 51% sau khi cư dân có thể thấy – và trả tiền – cho trọng lượng chính xác của rác thải mà họ vứt đi. Tại Siheung, một thành phố phía nam Seoul, các quan chức báo cáo mức giảm 41% trên các tòa nhà đã áp dụng công nghệ này.

Từ các thùng rác, rác thải được đưa đến trung tâm tuần hoàn tài nguyên quận Gangdong, nơi máy móc xử lý được xây dựng dưới lòng đất để giảm thiểu khiếu nại về mùi hôi. Rác thải đầu vào được nghiền nhỏ, và các vật liệu lạ như mảnh kim loại hoặc túi lưới đựng hành tây được loại bỏ trước khi rác thải được đưa sâu hơn vào hệ thống.

Sau đó, chất thải được ép để chiết xuất nước, và phần chất lỏng tách ra được đưa vào các bể phân hủy kỵ khí. Khí sinh học thu được cung cấp năng lượng cho quá trình sấy khô và hệ thống kiểm soát mùi của cơ sở. Phần chất rắn còn lại – còn khoảng 10% thể tích ban đầu – được sấy khô, sàng lọc lại để loại bỏ chất gây ô nhiễm, và chế biến thành thức ăn chăn nuôi được bán trên toàn quốc và thậm chí xuất khẩu. Số liệu quốc gia cho thấy khoảng 42% chất thải thực phẩm được tái chế trở thành thức ăn chăn nuôi, 33% là phân hữu cơ và 16% là khí sinh học.

Mặc dù thành công, chương trình thùng rác thông minh vẫn phải đối mặt một số thách thức. Nguồn tài trợ của chính phủ cho việc lắp đặt đã kết thúc vào năm 2014, điều đó có nghĩa là chính quyền địa phương phải tự chi trả cho bất kỳ máy móc mới nào. Các đô thị nhỏ hơn hoặc nghèo hơn gặp khó khăn trong việc theo kịp, và một số đã báo cáo sự chậm trễ hoặc tốc độ tiếp nhận chậm hơn do hạn chế về ngân sách. Các thế hệ máy móc trước đây cũng bị ăn mòn do hàm lượng muối cao trong thực phẩm Hàn Quốc, làm tăng chi phí thay thế và bảo trì.

Nó cũng có tác động đến nhà bếp của người dân. Đối với nhiều gia đình, bà Min nói, màn hình kỹ thuật số phía trên thùng rác đã giúp việc kiểm soát khẩu phần ăn trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày. “Nếu gia đình để thừa thức ăn, lần sau tôi sẽ nấu ít hơn. Bạn bắt đầu suy nghĩ khác đi”. Các chuẩn mực và quy định củng cố thói quen này, và các bảng thông báo cộng đồng thường xuyên nhắc nhở cư dân về các quy tắc phân loại. “Người dân ở đây đã quen làm mọi việc đúng cách”, bà giải thích.

Seoul đang nỗ lực thúc đẩy hệ thống này hơn nữa. Thành phố đã cam kết giảm lượng rác thải thực phẩm 20% vào năm 2030 so với mức năm 2019 và mở rộng việc sử dụng thùng rác RFID đến 90% khu chung cư. Thành phố cũng có kế hoạch giới thiệu hệ thống thưởng điểm từ năm 2026, cấp cho các hộ gia đình điểm thưởng để sử dụng cho các khoản chi tiêu như hóa đơn điện nước nếu họ giảm lượng rác thải.

Các quốc gia đang nghiên cứu các chương trình thu phí theo lượng rác thải thường gặp khó khăn với rác thải thực phẩm, vốn nặng hơn, ẩm ướt hơn và đa dạng hơn so với bao bì hoặc chai lọ. Mô hình của Hàn Quốc hoạt động hiệu quả vì nó kết hợp nhiều chính sách – cấm chôn lấp, tái chế bắt buộc, đo lường chính xác và các nhà máy xử lý chuyên dụng – được xây dựng trong hơn ba thập kỷ.

Tuy nhiên, đối với bà Min, hệ thống này vẫn đơn giản đến bất ngờ. “Việc phân loại rác thải thực phẩm khỏi các loại rác khác là điều hiển nhiên”, bà nói. “Sẽ thật kỳ lạ nếu không làm vậy”.