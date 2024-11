Lổ thủng lớn xuất hiện trên thân hồ chứa Ia Ring

Ngày 15/11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã ban hành công văn hỏa tốc về việc khẩn trương triển khai giải pháp ứng phó với sự cố thủng lỗ rộng khoảng 10m 2 trên thân đập hồ chứa Ia Ring (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, Gia Lai).

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Chư Sê khẩn trương chỉ đạo , hướng dẫn người dân sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không đảm bảo an toàn. Đặc biệt, phải tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, đối tượng dễ bị tổn thương trong tình huống khẩn cấp. Đồng thời, tổ chức cưỡng chế sơ tán trong trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành chỉ đạo, chỉ huy hướng dẫn sơ tán vì mục đích an toàn cho người dân.

Ngoài ra, cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện của địa phương phối hợp cùng Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai để nhanh chóng xử lý sự cố công trình.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng ứng trực 24/24h, thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình về Sở NN&PTNT, UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo kịp thời, bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành.

Người dân cùng chính quyền địa phương lấy đá lấp lại lỗ thủng

Liên quan tới vụ việc trên, ông Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia cho biết, đến nay hồ đập đang đảm bảo an toàn. Khi nước đã rút hết, cơ quan chức năng sẽ đánh giá mức độ của sự cố.

Ông Tiệp cho hay, sắp tới đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai sẽ trực tiếp tới hiện trường vị trí gặp sự cố rò rỉ tại hồ chứa Ia Ring để kiểm tra và đánh giá sự cố.