Thuế quan khiến mỗi hộ gia đình Mỹ phải chi thêm 1.000 USD trong năm 2025

Người dân mua sắm tại một cửa hàng ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

ABC News ngày 9/2 dẫn một nghiên cứu mới của Quỹ Thuế (Tax Foundation) cho biết các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt đã khiến mỗi hộ gia đình Mỹ trung bình phải chi thêm 1.000 USD trong năm ngoái. Theo nghiên cứu, con số này dự kiến sẽ còn tăng lên 1.300 USD mỗi hộ trong năm nay, nếu các mức thuế quan hiện hành tiếp tục được duy trì.

Nghiên cứu gọi các mức thuế quan của Tổng thống Trump là “đợt tăng thuế lớn nhất của Mỹ tính theo tỷ lệ GDP kể từ năm 1993”. Nghiên cứu cho rằng chính sách kinh tế đặc trưng của Tổng thống Trump đang làm trầm trọng thêm những lo ngại về chi phí sinh hoạt, trong bối cảnh nhiều hộ gia đình vẫn đang phải đối mặt với mức giá cao kéo dài.

Theo tổ chức nghiên cứu phi đảng phái này, Chính phủ Liên bang Mỹ đã thu được tổng cộng 264 tỷ USD tiền thuế quan trong năm 2025, thấp hơn nhiều so với con số hàng nghìn tỷ USD thường được Nhà Trắng nhắc tới. Nghiên cứu cũng cho thấy các mức thuế quan sẽ làm triệt tiêu hầu hết các lợi ích kinh tế từ việc cắt giảm thuế theo đạo luật thuế mang dấu ấn của Tổng thống Trump có hiệu lực từ năm nay.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết trong một tuyên bố gửi ABC News rằng “thuế suất bình quân của Mỹ đã tăng gần gấp 10 lần trong năm qua, trong khi lạm phát thực tế đã hạ nhiệt, tiền lương thực tế tăng lên, tăng trưởng GDP được đẩy nhanh, và hàng nghìn tỷ USD đầu tư tiếp tục đổ vào Mỹ để sản xuất và tuyển dụng lao động”.

Trong năm 2025, khi Mỹ ký kết các thỏa thuận thương mại khiến thuế quan biến động, các mức thuế này chủ yếu tác động đến chi phí của các mặt hàng điện tử, đồ chơi và ô tô không được sản xuất trong nước, cũng như các loại thực phẩm nước ngoài. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, giá cà phê tăng 33,6%, thịt bò xay tăng 19,3%, rau xà lách tăng 16,8% và nước cam đông lạnh tăng 12,4%.

Dữ liệu của Quỹ Thuế cho thấy tỷ lệ thuế quan thực tế trung bình ở Mỹ đã tăng mạnh từ khoảng 2% vào năm 2024 lên khoảng 10% vào năm 2025, mức cao nhất kể từ năm 1946. Dữ liệu chính phủ gần đây nhất cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm trong tháng 12 là 2,7%, gần bằng mức khi ông Trump nhậm chức.