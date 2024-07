Thuê nhà nghỉ lén lắp camera, lấy hình ảnh nhạy cảm tống tiền nạn nhân qua Facebook

Thời gian qua, dư luận xôn xao bởi liên tiếp những vụ việc phát hiện camera quay lén được lắp trong nhà vệ sinh. Mới đây nhiều người lại ngỡ ngàng, hoang mang với một thủ đoạn cực kỳ tinh vi là lén lắp camera trong nhà nghỉ để lấy hình ảnh nhạy cảm rồi tống tiền nạn nhân.



Theo đó vào tháng 9/2023, Nguyễn Khắc Giang (37 tuổi, ngụ tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và lắp các thiết bị quay lén.

Khi có được những hình ảnh nhạy cảm của khách đến thuê phòng, Giang dùng tài khoản Facebook ảo nhắn tin với các nạn nhân. Để tống tiền, Giang đe dọa sẽ gửi hình ảnh, clip nhạy cảm cho người thân, bạn bè của nạn nhân.

Từ khóa "camera quay lén" được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. (Ảnh minh họa)

Thỏa thuận xong số tiền với các nạn nhân, Giang đã đến một số cửa hàng cầm đồ quanh khu vực mình sinh sống để lấy mã QR rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Tổng số tiền mà Giang cưỡng đoạt được từ các nạn nhân là 11 triệu đồng.

Nhận được thông tinh trình báo của nạn nhân, cơ quan Công an huyện Can Lộc đã vào cuộc điều tra. Giang bị bắt giữ khi đang ở TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bước đầu, Giang khai nhận hành vi của mình. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Giang.

Đối tượng Nguyễn Khắc Giang tại cơ quan công an.

Liên tiếp những vụ lắp camera quay lén

Ngày 3/7 trên mạng xã hội xôn xao bài viết của nữ sinh N.T.T.H. (24 tuổi, ở Bắc Giang) phát hiện camera quay lén được ngụy trang trong ổ điện nhà vệ sinh phòng trọ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Công an quận Cầu Giấy hiện đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc, triệu tập người liên quan đến làm việc. Bản thân H. và bạn cùng phòng những ngày qua đang sống trong tình trạng hoang mang, lo lắng, sợ những hình ảnh của mình bị phát tán ra ngoài.

Vào tháng 4/2024, ông L.P.N (58 tuổi, ở phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) cũng bị nhóm nữ sinh viên thuê trọ phát hiện có lắp camera quay lén trong nhà vệ sinh. Ông N. thừa nhận lắp camera để quay lén các nữ sinh tắm. Ông này sau đó bị phạt hành chính 12,5 triệu đồng. Nhóm nạn nhân mong muốn ông N. phải chịu hình phạt thích đáng hơn và bồi thường tổn thất tinh thần cho họ.

Camera được ngụy trang trong ổ điện mới được nhóm nữ sinh thuê trọ ở Cầu Giấy phát hiện ra.

Cũng mới đây, một nhóm nạn nhân cũng đăng bài, tố một Tiktoker lén lắp camera trong nhà vệ sinh chung tại căn chung cư ở Hà Nội. Hay vụ của người mẫu Châu Bùi bị lắp camera quay lén trong lúc cô đang thay đồ.

Liên tiếp những sự việc lắp camera quay lén xảy ra đã khiến mọi người hoang mang, bức xúc, mong cơ quan chức năng sớm có hình phạt thích đáng, đủ sức răn đe với những người có hành vi vi phạm pháp luật.