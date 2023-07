Thuê nguyên dàn máy tính vẫn phải 'nín thở' trong 'cuộc chiến' săn vé gặp BlackPink ở Việt Nam

Sau bao chờ đợi thì ngày vé concert Born Pink của nhóm nhạc nữ đình đám cũng được mở bán. Người hâm mộ, ai ai cũng hồi hộp, chờ đến thời khắc quan trọng. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ cả thiết bị, lẫn tài chính, nhưng công cuộc săn vé vẫn có những tình huống chẳng ai ngờ tới.

Đến sát giờ G vẫn đang không biết chọn ghế khu vực nào

Trước hàng loạt thông tin tranh cãi của cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua, không ít người rơi vào tình trạng hoang mang, thậm chí phân vân có nên đặt vé nữa hay không. Bởi, so sánh về quyền lợi thành viên khi mua vé và các chi phí, vẫn còn không ít hạn chế, so với những concert trước đó của BLACKPINK. Mặc dù còn lưỡng lự nhưng Nguyễn Chi An vẫn xin phép công ty được làm online từ đầu tuần. Tuy nhiên, chỉ cách giờ mở bán buổi concert Born Pink 3 tiếng, cô bạn này vẫn còn trong trạng thái không biết mình nên chọn chỗ ngồi nào: "Phần vì mình không có đủ tài chính để mua vé vip, mình chỉ đặt ra giới hạn, mua hạng vé dưới 4 triệu. Mà mình mới xem qua dự đoán của mọi người về tầm nhìn của các hạng vé từ các vị trí trên sân vận động, thì có lẽ phải nâng lên một chút, tầm hạng vé 5 triệu 8 mới ngắm được các chị đẹp".

Thuê nguyên dàn máy thể thao để chắc chắn các slot vé

Còn với những người làm dịch vụ "camp vé" (nhận mua vé hộ) như Phan Nguyễn Hải My thì săn vé BLACKPINK thực sự là một trận chiến. Được biết, Hải My đã đặt riêng một dàn máy tính thi đấu ở quán game để có thể chắc chắn đặt được vé cho những người đã cọc.

"Ở quán net mình đang ngồi, có phần nửa số máy là đang được thuê để săn vé BLACKPINK. Mình cũng mua một thùng gậy ánh sáng và photocard được thiết kế riêng để tặng kèm những khách hàng của mình", Hải My tiết lộ.

Ảnh: Phan Nguyễn Hải My

Mặc dù rất tự tin vào kinh nghiệm săn vé của mình, bởi vì cũng đã có tới 2 lần tự săn thành công khi xem concert BLACKPINK ở Thái và Singapore, tuy nhiên, khi hệ thống mở bán, Hải My vẫn không tránh khỏi tình trạng hoang mang.

Bởi đến lúc 12 giờ như thông báo, hệ thống bán vé ở Việt Nam vẫn trong tình trạng chưa mở bán. Và ngay sau đó, vì tình trạng truy cập lớn mà "sập sever" trong vài phút.

Trong lần mở bán đầu tiên này, Hải My đã mua được 8 vé, nhưng vẫn chưa đạt đủ số lượng đã nhận lúc đầu: "Tạm thời cứ như vậy đã, mình sẽ để sang lần mở bán 2 rồi mua tiếp. Hy vọng có đủ cho những bạn đang chờ đợi mình".

Chật vật giành slot, có vé nhờ may mắn

Trong khi có một số người vẫn đang chờ tới lượt được mua vé thì theo cập nhật từ dân tình, toàn bộ vé của ngày biểu diễn đầu tiên đã được bán hết.

"Mình vào sau khi mở bán vé 5 phút nhưng hệ thống đã báo hết các hạng vé ở CAT 4 và CAT 5. Một lúc sau thì vé ở CAT 3 và CAT 4 cũng lần lượt hết", Minh Diệp đã bỏ cả ăn trưa để săn vé.

"Mình cảm thấy may mắn khi lần đầu săn vé đi gặp các chị mà có ngay, mình đã săn được hạng 7 triệu 8. Bây giờ chẳng biết nói gì, nhận được mail xác nhận mình chỉ biết khóc, quá là may mắn", Bảo Nhân - một người hiếm hoi thành công trong "cuộc chiến" này cho hay.