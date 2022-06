Thuê khách sạn, mở "tiệc" ma túy cùng khách ngoại quốc

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm về ma túy nhằm hưởng ứng tháng hành động về ma túy, Tổ công tác Công an phường Duyên Hải, phối hợp cùng Đội An ninh, Công an TP Lào Cai đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực quản lý, đặc biệt là khi vực biên giới.



Đến khoảng 23h ngày 8/6, tổ công tác kiểm tra hành chính tại phòng 202, Khách sạn Sông Hồng View, thuộc tổ 7, phường Duyên Hải, TP Lào Cai phát hiện 6 đối tượng gồm 3 nam, 3 nữ trong phòng có biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt giữ và tạm giam 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy.

Quá trình kiểm tra, 5/6 đối tượng sử dụng ma túy gồm: Bùi Văn Cường, SN 1981; Bùi Minh Quang SN 1984, HKTT tại phường Xuân Tăng, TP Lào Cai; Trần Thị Trang, SN 1996, HKTT tại xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; Hà Thị Thu Hồng, SN 1993, HKTT tại thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai và đối tượng người nước ngoài là Chen Jiu Gui (Trần Cửu Quý), SN 1978, HKTT tại Văn Sơn, Vân Nam, Trung Quốc.

Quá trình kiểm tra thu giữ tang vật là 1 túi nilon chứa 2 viên nén mầu hồng cùng một số tài liệu có liên quan.

Căn cứ vào tài liệu có liên quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Lào Cai đã ra Lệnh giữ người; Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh tạm giam với 4 đối tượng gồm: Bùi Văn Cường, Trần Thị Trang, Hà Thị Thu Hồng, Trần Cửu Quý về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ và xử lý. Bùi Minh Quang được mời đến sử dụng ma túy đã bàn giao cho Công an phường đưa đi cai nghiện. Nguyễn Ngọc Mai không sử dụng ma túy đã được bàn giao cho gia đình tiếp tục quản lý.