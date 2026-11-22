Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Đặng Chấn Huy điều tra về hành vi giết nữ chủ quán cà phê để cướp tài sản.

Ngày 22/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại quán cà phê trên địa bàn phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Bị can Đặng Chấn Huy (SN 2002, trú phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) được đưa đến hiện trường để phục vụ công tác thực nghiệm điều tra.

Công an thực nghiệm hiện trường vụ án.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã đưa tin, sáng 12/11, người dân phát hiện bà T.T.M.L (SN 1979, ngụ cùng địa phương, chủ quán cà phê) tử vong với nhiều vết đâm nên trình báo công an.



Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm tử thi , lực lượng chức năng xác định nạn nhân có 31 vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Đến ngày 13/11, cơ quan công an mời Đặng Chấn Huy đến làm việc. Tại đây, Huy thừa nhận hành vi sát hại bà L. và chiếm đoạt tài sản .

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Chấn Huy để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.