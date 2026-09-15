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Thực hư vụ tàu chiến Nga bắn pháo sáng suýt trúng trực thăng Đan Mạch

Minh Hạnh
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Nga lên tiếng đáp trả sau khi quân đội Đan Mạch cáo buộc một tàu hộ vệ của Nga bắn pháo sáng suýt trúng trực thăng quân sự Đan Mạch tại vùng biển quốc tế.

Tàu chiến Nga bắn pháo sáng suýt trúng trực thăng Đan Mạch: Thực hư vụ việc - Ảnh 1.

(Ảnh: Forsvaret)

Theo quân đội Đan Mạch, vụ việc xảy ra hôm 14/9 trên vùng biển quốc tế ngoài khơi nước này.

Cụ thể, chiếc trực thăng quân sự Fennec của Đan Mạch khi đang thực hiện nhiệm vụ thường kỳ là chụp ảnh tàu hộ vệ của Nga thì bất ngờ bị pháo sáng bay sượt qua.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho rằng đây là vụ việc rất nghiêm trọng, là động thái của Nga nhằm thăm dò phản ứng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuy nhiên, trong một tuyên bố đưa ra sau đó, Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin cáo buộc các trực thăng quân sự của Đan Mạch thực hiện những động thái nguy hiểm gần tàu chiến của Nga trên Biển Baltic. Phía Nga đã gửi công hàm chính thức tới Copenhagen để phản đối sự việc này.

Khi được hỏi về vụ việc, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông không nắm chi tiết và chưa thể đưa ra bình luận.

"Tôi đã yêu cầu phía Đan Mạch thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn trong tương lai", Đại sứ Barbin nói.

Trước đó, Đại sứ Barbin cũng từng khiếu nại về một sự cố tương tự hồi năm 2025.

"Vào tháng 9/2025, trong một cuộc họp tại Bộ Ngoại giao Đan Mạch, tôi đã buộc phải lưu ý về các hành động bay áp sát nguy hiểm và bay lơ lửng ở độ cao thấp do một trực thăng của Không quân Đan Mạch thực hiện vào ngày 27/8 phía trên tàu chống ngầm cỡ lớn Vice-Admiral Kulakov", ông nói.

Đại sứ cho biết thêm, những động thái như vậy tạo ra nguy cơ va chạm và có thể gây nhiễu thiết bị của tàu Nga. Ngoài ra, chiếc trực thăng của Đan Mạch đã không thiết lập liên lạc vô tuyến hay phản hồi các cảnh báo vào thời điểm đó.

Các eo biển Đan Mạch là tuyến đường biển chính để tàu thuyền thương mại và quân sự ra vào Biển Baltic. Đây cũng là huyết mạch quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu toàn cầu.

Tags

Đan Mạch

Frederiksen

Vladimir

biển Baltic

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