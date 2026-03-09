Thực hư việc Nga cung cấp tin tình báo cho Iran

Tờ Washington Post (WP) đưa tin này, dẫn lời 3 quan chức Mỹ giấu tên quen thuộc với hoạt động tình báo.

Theo lời cáo buộc, Moskva đang cung cấp cho Tehran tọa độ các mục tiêu ưu tiên, bao gồm vị trí của những tàu chiến và đơn vị không quân Mỹ. Điều này cho phép Iran điều chỉnh các cuộc tấn công của họ bằng máy bay không người lái cảm tử và tên lửa đạn đạo.

Các chuyên gia được ấn phẩm WP phỏng vấn nhận định rằng sự hợp tác như vậy có tầm quan trọng sống còn đối với Iran. Điều này là do Tehran hiện chỉ sở hữu một nhóm vệ tinh quân sự rất hạn chế.

Cuộc tấn công của Iran nhằm vào khu vực Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại Saudi Arabia.

Thông qua các cuộc tấn công như vậy, Iran đang cố gắng gây ảnh hưởng đến hoạt động hậu cần quân sự của Mỹ trong khu vực, cũng như phá hủy những kho chứa hàng hóa, trụ sở chỉ huy và những khẩu đội phòng không, phòng thủ tên lửa của Mỹ và đồng minh.

Ví dụ, Jordan, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã trở thành mục tiêu của tên lửa Iran nhằm phá hủy các hệ thống phòng thủ THAAD do Mỹ sản xuất, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Một cuộc tập kích mới đây của Iran cũng làm hư hại trạm radar cảnh báo sớm phát hiện tên lửa AN/FPS-132 của Mỹ đặt tại Qatar.

Hệ thống radar này được thiết kế để ghi lại các vụ phóng tên lửa đạn đạo và tính toán quỹ đạo của chúng. Dữ liệu này sau đó được sử dụng bởi những hệ thống phòng thủ tên lửa.

Điều thú vị là bất chấp mối quan hệ mật thiết với Tehran, Trung Quốc hiện dường như đang kiềm chế không cung cấp hỗ trợ quân sự hoặc tình báo trực tiếp cho Iran trong cuộc xung đột này.

Mới đây Iran thậm chí còn đe dọa các nước châu Âu bằng loạt cuộc tấn công để đáp trả việc có thể viện trợ cho liên minh Mỹ - Israel, bất chấp điều này có thể hình thành một liên minh quân sự chống lại họ, khi NATO sẵn sàng kích hoạt Điều 5 nhằm bảo vệ những quốc gia thành viên.