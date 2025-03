Thực hư việc một số CĐV Việt Nam “chế nhạo, đe doạ” sao nhập tịch Indonesia

Tối 15/3, trang Super Ball của Indonesia đã đăng tải bài viết có tiêu đề: “Mees Hilgers bất ngờ bị một số cư dân mạng Việt Nam chỉ trích kèm theo bình luận đe doạ”.

Theo Super Ball thì mới đây, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với FIFA, cầu thủ nhập tịch của Indonesia - Mees Hilgers, đã khẳng định rằng mơ ước của anh là sẽ đoạt chức vô địch World Cup. Cầu thủ này cũng chia sẻ rằng anh tự hào khi được khoác áo tuyển Indonesia và đội nhà xứng đáng được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

“Cả thế giới sẽ thấy rằng Indonesia có những cầu thủ bóng đá tuyệt vời. Tôi nghĩ với tư cách là cầu thủ, ước mơ lớn nhất của chúng tôi là giành chức vô địch World Cup.

Với tôi, nó thậm chí còn đặc biệt hơn cả việc giành chức vô địch UEFA Champions League. World Cup là là để dành cho đất nước của bạn”.

Mees Hilgers gây chú ý khi phát biểu rằng anh muốn vô địch World Cup.

Super Ball cho rằng những bình luận này lập tức thu hút sự chú ý từ người hâm mộ Indonesia. Tuy nhiên, sau những phát biểu đầy mạnh mẽ, Mees Hilgers lại bị một số cư dân mạng ở Việt Nam “chỉ trích và đe doạ”.

“Tuyên bố của Mees Hilgers không chỉ được công chúng Indonesia lắng nghe mà còn thu hút sự chú ý từ nhiều cư dân mạng ở nước ngoài, với phản hồi theo nhiều cách khác nhau.

Thật không may, vì một lý do nào đó, giấc mơ của Mees Hilgers đã bị một số CĐV chế giễu thậm tệ. Một số cư dân mạng Việt Nam đã bình luận bằng những lời lẽ không hay về Mees Hilgers, cho rằng anh bị bệnh hoang tưởng hoặc anh là một diễn viên hài. Một số CĐV còn so sánh tuyển Indonesia với đội tuyển Hà Lan, và ngay cả Hà Lan cũng chưa từng vô địch World Cup” – Super Ball viết.

Theo tìm hiểu, trên vài diễn đàn, một số CĐV Việt Nam đã để lại bình luận sau phát biểu muốn vô địch World Cup của Mees Hilgers. Đa phần những ý kiến bình luận này đều cho rằng mơ ước của cầu thủ sinh năm 2001 là “phi thực tế” bởi với trình độ hiện tại, việc được dự World Cup cũng đã khó với tuyển Indonesia chứ chưa nói tới việc họ sẽ vô địch World Cup. Tuy nhiên, những bình luận này không mang hàm ý đe doạ Mees Hilgers giống như tiêu đề bài viết vừa được Super Ball đăng tải.

Mees Hilgers là ngôi sao hàng đầu của tuyển Indonesia.

Mees Hilgers sinh tại Hà Lan, thi đấu ở vị trí trung vệ, hiện đang thuộc biên chế CLB Twente (Hà Lan). Anh chính thức nhập tịch Indonesia từ tháng 9/2024 và trải qua 2 trận khoác áo ĐTQG Indonesia. Theo dự đoán, nhiều khả năng ngôi sao này sẽ đá chính ở 2 trận tiếp theo gặp Australia (ngày 20/3) và Bahrain (25/3).

Hiện ở vòng loại 3 World Cup 2026, tuyển Indonesia đang xếp thứ 3 với 6 điểm sau 6 lượt trận, kém đội nhì (Australia) chỉ 1 điểm. Theo truyền thông xứ Vạn đảo, thầy trò HLV Patrick Kluivert đang đặt ra tham vọng giành 4 điểm ở 2 lượt trận tới.