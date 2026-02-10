.t1 { text-align: justify; }

Theo nhận định của trang Defense Express, kế hoạch mua 250 máy bay chiến đấu hiện đại do phương Tây sản xuất mà Kyiv công bố dường như chỉ là một tuyên bố chính trị hơn là chương trình tái vũ trang thực tế, khi triển vọng của một thỏa thuận quy mô lớn như vậy là quá thấp.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã vạch ra mục tiêu xây dựng một phi đội gồm 250 tiêm kích tối tân. Ước tính sơ bộ cho thấy phi đội có thể bao gồm 150 chiếc JAS 39 Gripen của Thụy Điển và 100 chiến đấu cơ Rafale do Pháp sản xuất. Chi phí ước tính cho dự án đầy tham vọng này vào khoảng 50 tỷ Euro.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng con số này không tính đến lạm phát và giá vũ khí tăng cao, điều chắc chắn sẽ xảy ra trong suốt quá trình thực hiện dự án. Do tính chất dài hạn của chương trình, chi phí cuối cùng dự báo sẽ vượt quá đáng kể so với ước tính đã nêu.

Tham vọng sở hữu phi đội 250 máy bay chiến đấu hiện đại của Ukraine bị xem là thiếu tính thực tế.

Một số nhà phân tích lưu ý rằng việc thực hiện một chương trình tái vũ trang quy mô lớn như vậy sẽ mất hàng thập kỷ. Ở châu Âu, hiện chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu phi đội máy bay chiến đấu tương đương.

Việc xây dựng một lực lượng không quân tương tự cho Ukraine sẽ đòi hỏi chẳng những nguồn tài chính đáng kể mà còn cả việc tái thiết cơ sở hạ tầng quy mô lớn, bao gồm đào tạo phi hành đoàn, nhân viên kỹ thuật và thiết lập các trung tâm dịch vụ mặt đất.

Trước đây, truyền thông phương Tây đưa tin rằng cả Ukraine lẫn Pháp đều không có đủ kinh phí để ký kết một hợp đồng lớn mua máy bay Rafale trong vòng 10 năm tới. Khía cạnh tài chính của vấn đề vẫn là một sự không chắc chắn khác.

Bên cạnh đó, Thụy Điển đề xuất xem xét khả năng sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho việc mua tiêm kích Gripen, nhưng cơ chế này hiện không khả thi về mặt pháp lý cũng như chính trị.