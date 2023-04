Thực hư về người con rơi của Adolf Hitler

Trước đó, ông ta không có cuộc hôn nhân chính thức nào, vì vậy tin đồn về người con rơi của lãnh tụ Đức Quốc xã đã khuấy động dư luận trong một thời gian dài, sau khi Thế chiến thứ Hai kết thúc.

Chuyện tình cô thôn nữ

Khi phục vụ trong quân đội Đức hồi Thế chiến thứ Nhất, Adolf Hitler được cho là có quan hệ tình cảm với một thiếu nữ Pháp tên là Charlotte Lobjoie và có với người này một đứa con trai.

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 6/1917. Ngày nọ, một số phụ nữ đang cắt cỏ trên cánh đồng ở Fournes-in-Weppe, thị trấn nhỏ phía Tây Lille, Pháp thì phát hiện một người lính Đức đứng bên kia đường chăm chú vẽ cái gì đó trên tập giấy phác thảo của mình. Hình ảnh này khiến các cô gái trẻ xao động và Charlotte Lobjoie được chỉ định tiếp cận anh chàng.

Mặc dù không nói cùng ngôn ngữ nhưng cô lập tức có cảm tình với người lính ngoại quốc này. Chẳng bao lâu, cả hai có một cuộc tình đầy thơ mộng, thường xuyên đi dạo ở vùng nông thôn êm ả, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Lúc này Charlotte mới 16, còn người lính Đức đã 28 tuổi.

Sau đó không lâu, người lính phải quay trở lại chiến trường, chuyện tình của họ kết thúc. Không lâu sau khi anh ta rời đi, Charlotte phát hiện mình có thai và cảm thấy rất xấu hổ về điều này.

Khi đứa trẻ chào đời vào tháng 3/1918, cô đặt tên cho nó là Jean-Marie, và sau đó cho nó làm con nuôi trong gia đình Loret. Cô không bao giờ nói với ai về cha của đứa bé, chỉ cho biết đó là một người lính Đức. Mãi đến trước lúc lâm chung vào cuối những năm 1930, Charlotte mới tiết lộ tên của người này là… Adolf Hitler.

Đi tìm tông tích người cha

Adolf Hitler có một em gái ruột và người này không lập gia đình. Cha của Adolf đã có hai con riêng trước khi kết hôn với mẹ ông ta. Hậu duệ của anh và chị cùng cha khác mẹ với Hitler hiện chỉ có 5 người (hai ở Áo và ba ở Mỹ) đều sống độc thân. Dường như từ lâu họ đã quyết định dòng họ Hitler sẽ kết thúc ở đời họ. Tất cả những người này đều ở tuổi già, người trẻ nhất đã 48 tuổi, lớn nhất 88 tuổi, và như vậy dòng máu Hitler không bao lâu nữa sẽ chỉ còn trong lịch sử.

Trong Thế chiến II, vào năm 1939, Jean-Marie Loret phục vụ trong quân đội Pháp, bảo vệ phòng tuyến Maginot trước cuộc xâm lược của Đức Quốc xã. Anh thậm chí còn gia nhập phong trào kháng chiến sau khi nước Pháp bị chiếm đóng và được đặt mật danh là “Clement”.



Chiến tranh kết thúc, bị ám ảnh bởi thông tin về người cha có tên … Adolf Hitler, Jean-Marie đã đi sâu vào tình sử của mẹ mình, quyết tâm tìm bằng chứng để xem liệu anh có thực sự là con trai của trùm Quốc xã hay không.

Bắt đầu từ những năm 1950, anh còn nhờ các nhà khoa học xác định xem có sự giống nhau giữa nhóm máu của mình với nhóm máu của Hitler hay không, đồng thời so sánh nét tương đồng ở chữ viết tay của hai người.

Về phía Hitler, không có bằng chứng nào cho thấy ông ta từng biết mình có con và chưa bao giờ đề cập đến sự tồn tại của Jean-Marie. Trên thực tế, ông ta nhiều lần thẳng thừng phủ nhận việc có con.

Tuy nhiên, người hầu của Hitler, Heinz Linge, kể lại đã từng nghe Hitler bày tỏ ông ta có một đứa con, mặc dù tiết lộ này, cũng như nhiều tin đồn khác, được cho là không có cơ sở.

Bất chấp những nghi ngờ về mối liên quan giữa mình với trùm Quốc xã, Jean-Marie Loret đã viết một cuốn tự truyện trước khi qua đời vào năm 1985, có tựa đề Your Father’s Name Was Hitler (tên người cha của bạn là Hitler), trong đó ông kể lại việc đi tìm tông tích của người cha và cuộc đấu tranh để chứng minh mình là con trai của Hitler.

Ông thậm chí còn cáo buộc Hitler đã biết về đứa con rơi và tìm cách tiêu hủy mọi bằng chứng về sự tồn tại của ông. Tuy nhiên, bằng chứng cụ thể mà Jean-Marie Loret phát hiện để chứng minh ông ta là con trai của Hitler là không đáng tin cậy. Việc có cùng nhóm máu và vẻ ngoài giống nhau chưa đủ cơ sở để kết luận cả hai có quan hệ cha - con.

Bằng chứng mới

Hitler hồi Thế chiến thứ Nhất và người tình Charlotte Lobjoie.

Mãi sau cái chết của Jean-Marie Loret, bằng chứng mới về trường hợp đứa con rơi của Hitler mới được đưa ra ánh sáng. Một tài liệu quân sự chính thức có nguồn gốc từ quân đội Đức tiết lộ, từng có nhiều phong bì chứa tiền mặt đã được lính Đức chuyển đến cho Charlotte Lobjoie trong thời kỳ nước Pháp bị chiếm đóng.

Số tiền này có thể là bằng chứng cho thấy Hitler vẫn giữ liên lạc với Charlotte sau khi ông ta rời bỏ cô. Ngoài ra, người ta còn phát hiện những bức tranh trên gác mái của Charlotte có chữ ký của Hitler, trong đó có một bức mô tả cô gái gần giống với Charlotte, nhưng không chắc đó có thực sự là cô ấy hay không.

Kể từ khi bằng chứng mới được đưa ra ánh sáng, quyển Your Father’s Name Was Hitler đã được tái bản với những tình tiết mới được bổ sung.

Sau cái chết của Jean-Marie Loret, các con của ông ngừng theo đuổi vấn đề này. Luật sư của Jean-Marie đã chỉ ra rằng, nếu những người này chứng minh được dòng dõi của mình, họ sẽ đủ điều kiện nhận tiền bản quyền từ cuốn sách Mein Kampf của Hitler.

Tuy nhiên, tất cả đều từ chối. Có lẽ họ không muốn dính dáng tới người mà cả thế giới căm ghét. Nhưng họ có thực sự là hậu duệ của Hitler hay không, câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo Allthatsinteresting