Thực hư về con dơi khổng lồ to như người thật đang làm 'dậy sóng' cộng đồng mạng khiến nhiều người hoang mang

Vào ngày 24/6 vừa qua, một người dùng mạng Twitter @AlexJoestar622 đã chia sẻ bức hình thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với dòng ghi chú: "Bạn còn nhớ tôi từng nói về việc ở Philippines có loài dơi to như người thật không? Và đây là điều tôi muốn nói đến".



Bức ảnh được chia sẻ cho thấy một con dơi có kích thước lớn như con người với đôi cánh rất to đang treo mình bên ngoài một ngôi nhà. Hình ảnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và làm nổ ra nhiều ý kiến trái chiều.

Bức hình về con dơi khổng lồ thu hút sự chú ý.

Một số người cho rằng đây là bức hình đã qua chỉnh sửa, không có con dơi nào như thế tồn tại. Một số khác thì tin đó là sự thật. Trên thực tế, cách đây nhiều năm, những hình ảnh về loài dơi khổng lồ ở Philippines cũng được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng.



Theo đó, chúng là loài loài dơi có nguồn gốc từ Philippines, được gọi là dơi vương miện vàng. Chúng có chiều dài cẳng tay dài nhất trong số các loài, kích thước lên tới 21,5cm. Sải cánh của chúng cũng có độ dài ấn tượng từ 1,5m đến 1,7m, đủ để bao phủ một con người có kích thước trung bình. Bản thân dơi vương miện vàng cũng có thể nặng từ 0,7 đến 1,2kg. Mặc dù vậy, một số người cho rằng bức hình được chia sẻ trên Twitter do góc chụp mà đã khiến con dơi trở nên siêu to khổng lồ hơn so với thực tế.

Giống như tất cả các loài dơi, loài dơi khổng lồ này sống trên cây với móng vuốt sắc nhọn và ngủ trong tư thế treo ngược. Chúng có thị lực tốt và sử dụng thị lực để bay cũng như tìm kiếm thức ăn. Loài dơi này giờ chỉ có thể thấy ở khu rừng Maitum, miền Nam Philippines.

Một số hình ảnh khác về loài dơi khổng lồ.

Người cho rằng những con dơi này khá đáng sợ nhưng thực chất, chúng lại hoàn toàn vô hại. Dơi vương miện vàng chủ yếu ăn trái cây, lá cây và nguồn thực phẩm chính của chúng là quả sung. Chúng có thể bay tới 40km mỗi đêm để tìm kiếm thức ăn. Những con dơi này dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ vì chúng cũng sống về đêm như những loài dơi khác.



Loài dơi vương miện vàng khổng lồ này hiện đang được bảo vệ bởi công ước quốc tế và nằm trong danh sách các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, ngay cả khi loài dơi này được luật pháp Philippines và luật pháp quốc tế bảo vệ, nạn săn bắn, buôn bán chúng vẫn diễn ra. Từ năm 1986 đến năm 2016, số lượng dơi vương miện vàng đã giảm hơn 50%.