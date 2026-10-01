Thực hư trà sữa, nước khoáng hoa sữa gây sốt tại Hà Nội, uống vào thực khách liền “bất ngờ”

Nhìn qua là thấy mùa thu Hà Nội, nhưng món đồ uống này có thật không và uống vào có thơm mùi hoa sữa như tên gọi hay không?

Những ngày này khi hoa sữa nở rộ khắp các con phố Hà Nội thì hình ảnh những ly đồ uống cắm cành hoa sữa lại được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Một ly trà sữa trắng ngà hoặc nước khoáng trắng đục và trên miệng cốc vắt ngang một cành hoa sữa xanh nhạt. Không ít người tò mò rằng món này có thật hay không và uống vào có thơm mùi hoa sữa như lời đồn hay không.

Thực ra đây hoàn toàn không phải là một món nước mới mẻ. Vào mùa thu của vài năm trước từng có một cửa hàng đồ uống mang đi ở Hà Nội tung ra thị trường hai món lấy cảm hứng từ loài hoa này bao gồm trà sữa hoa sữa và nước khoáng hoa sữa. Thời điểm đó chỉ mất chưa đầy hai tuần để cái tên này phủ sóng và được bàn tán khắp mọi ngóc ngách.

Trà sữa thì chuẩn bị đủ bài bản từ trà cùng sữa và trân châu rồi cắm hẳn một cành hoa sữa xanh nhạt vào ly cho ra dáng một bó hoa mini. Nước khoáng cũng mang màu trắng đục và cũng được cắm hoa trên miệng cốc để khi đứng cạnh nhau sẽ tạo thành một cặp đôi sóng bước trong khung hình mùa thu. Quán giải thích đây là bộ sưu tập ra mắt đúng dịp thu về và chủ ý mượn tên hoa sữa để gợi nhớ Thủ đô cũng như giúp thực khách nhớ đến thương hiệu của mình nhiều hơn.

Nhắc về độ sốt thuở ấy thì hai món này từng lọt top bán chạy nhất của quán và có thời điểm mỗi ngày bán ra cả trăm cốc. Có người ghé qua chỉ vì tò mò cái tên lạ lẫm và có vị khách còn cất công hái luôn hoa sữa ngoài phố mang theo để chụp ảnh cùng ly nước cho đủ bộ. Phe yêu hoa sữa thì háo hức muốn thử ngay còn phe sợ mùi thì chỉ nghe tên thôi đã vội nhăn mặt. Nhưng điểm chung kỳ lạ là cả hai phe đều khao khát muốn biết món này rốt cuộc mang hương vị gì. Và đây là lúc sự thật thú vị nhất được hé lộ qua trải nghiệm uống thực tế.

Một nữ thực khách 24 tuổi vốn cực kỳ say mê mùi hoa sữa đã từng háo hức đặt luôn cả hai món về thưởng thức. Kết quả cô nàng lại nhận về sự thất vọng vì đồ uống không hề vương chút mùi hoa sữa nào như tên gọi. Một bạn trẻ khác sau khi uống thử cũng đành ngậm ngùi nhận xét rằng hoàn toàn vắng bóng vị hoa sữa nhưng nhìn chung đồ uống vẫn khá ổn. Đa số người từng trải nghiệm đều cho biết trà sữa có vị trà đậm đà giống hệt các loại trà sữa thông thường trên thị trường. Có người chấm thang điểm trung bình nhưng cũng có người khen khá ngon và cái ngon ấy thuần túy là vị ngon của trà sữa chứ không phải của hoa sữa.

Bên cạnh đó món nước khoáng hoa sữa lại càng gây ra nhiều tranh cãi hơn hẳn. Theo lời giải thích của chủ quán thì đây thực chất là nước khoáng có ga pha cùng sữa chua uống nhằm tạo ra màu trắng đục mô phỏng lại màu của cánh hoa. Hậu vị mang đến chút chua nhẹ pha lẫn vị mặn và tuyệt nhiên không có mùi hoa sữa. Rất nhiều bạn trẻ Gen Z thú nhận món này khá khó uống vì chưa quen với sự kết hợp kỳ lạ hoặc chưng hửng vì thấy nó giống hệt sữa chua bình thường. Tức là thực khách đã trả tiền cho một ly nước mang tên hoa sữa nhưng bên trong lại không hề có hoa sữa.

Chính phía quán cũng từng thẳng thắn thừa nhận rằng cả hai món đồ uống này đều chỉ mượn tên hoa sữa để gọi mùa thu chứ hoàn toàn không chứa bất kỳ thành phần hoa sữa nào bên trong.

Vậy rốt cuộc hoa sữa có ăn được không. Câu trả lời ngắn gọn là bạn hoàn toàn có thể yên tâm uống nước vì trong ly vốn dĩ không hề có chiết xuất hoa sữa. Còn cành hoa cắm bên trên chỉ mang mục đích làm đạo cụ trang trí cho đẹp mắt nên thực khách cần nhớ lấy ra ngoài trước khi uống.

Cho đến tận bây giờ giới y khoa chưa có bất kỳ ghi nhận nào cho thấy hoa sữa có thể dùng làm đồ ăn hay pha nước uống. Cây hoa sữa thuộc họ Trúc đào và có lượng nhựa trắng như sữa. Trong Đông y người ta chủ yếu dùng vỏ cây để làm thuốc chứ hoa chưa bao giờ được xem là một loại thực phẩm. Vì vậy độc giả tuyệt đối đừng thử nhai hay ngậm hoa cho biết. Những ai có cơ địa dị ứng phấn hoa hoặc mắc bệnh hô hấp thì càng nên tránh ngửi hoa ở cự ly gần kể cả khi hoa chỉ cắm trên ly nước vì mùi hương và phấn hoa rất dễ gây hắt hơi hoặc đau đầu chóng mặt.

Thực tế thị trường cho thấy đồ uống hương hoa đang là một xu hướng thịnh hành nhưng đa phần là hoa nhài hay hoa sen với mùi thơm nhẹ nhàng thanh tao và rất hợp để pha trà. Các chuỗi thương hiệu lớn liên tục tung ra món hương nhài hay hương sen và bán rất chạy. Trong khi đó hoa sữa lại sở hữu mùi hương quá nồng nàn và không phải ai cũng chịu nổi nên rất khó để trở thành một hương vị đại trà dù nó mang đầy tính biểu tượng.

Có thể thấy trà sữa hoa sữa từng gây sốt thật sự ở khoản kích thích trí tò mò và đáp ứng nhu cầu chụp ảnh sống ảo nhưng hương vị cốt lõi thì vẫn chỉ là trà sữa bình thường. Nếu muốn uống cho biết thì thực khách cứ thoải mái trải nghiệm nhưng hãy nhớ để cành hoa nằm yên làm cảnh. Còn nếu muốn được hít hà mùi hoa sữa đúng nghĩa thì việc bước dạo ra phố vào mùa thu vẫn là cách thưởng thức trọn vẹn và hoàn toàn miễn phí.