Thực hư tin đồn tuyển Việt Nam bị chủ nhà Thái Lan hủy 2 HCV SEA Games, xóa khỏi bảng tổng sắp

Theo đó, mạng xã hội lan truyền tin đồn do không “xử ép” được võ sĩ Việt Nam nên chủ nhà Thái Lan quyết định không tính 2 HCV môn MMA của võ sĩ Quàng Văn Minh và Trần Ngọc Lượng vào bảng tổng sắp huy chương. Điều này đang gây xôn xao dư luận, tuy nhiên đó lại là thông tin không chính xác.

Thông tin thất thiệt về môn MMA.

Trên thực tế, năm nay môn MMA lần đầu xuất hiện tại SEA Games và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ . Dù vậy, đây chỉ là môn biểu diễn và không được tính vào bảng tổng sắp huy chương của đại hội. Điều này đã được thống nhất ngay từ đầu.

Theo quyết định của Ban tổ chức SEA Games 33, MMA được xem như môn “thử nghiệm”, nhằm đánh giá mức độ phù hợp trước khi cân nhắc đưa vào hệ thống môn chính thức ở các kỳ sau. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ huy chương ở MMA – dù là vàng, bạc hay đồng – chỉ mang tính ghi nhận thành tích cá nhân, không đóng góp vào thứ hạng chung cuộc của các đoàn.

Các võ sĩ MMA Việt Nam thi đấu ấn tượng tại SEA Games 33.

MMA tại SEA Games 33 diễn ra trong hai ngày 10 và 11/12 tại trung tâm thương mại The Mall Ngamwongwan ở Bangkok – Nonthaburi, với khán đài luôn chật kín khán giả Thái Lan.

Môn này bao gồm 6 nội dung, chia đều cho nam và nữ, thuộc hai thể thức là MMA hiện đại và MMA truyền thống. Ở nhóm nam có các hạng 56 kg (truyền thống), 60 kg và 65 kg (hiện đại). Ở nhóm nữ gồm truyền thống 54 kg, hiện đại 54 kg và 60 kg.

Ở trận bán kết hạng 56kg nam nội dung truyền thống, tranh cãi lớn đã nổ ra khi Phạm Văn Nam chạm trán võ sĩ chủ nhà Thái Lan Norachart Sutharang.

Suốt hai hiệp chính, Văn Nam liên tục chủ động tấn công, kiểm soát tốt các pha vật và ra đòn chính xác hơn. Hai võ sĩ hòa điểm sau hai hiệp ba phút, buộc phải đấu hiệp phụ một phút nhưng kết quả vẫn bất phân thắng bại.

Dù được đánh giá là người thi đấu hiệu quả hơn, Văn Nam bất ngờ bị xử thua theo tiêu chí phụ “võ sĩ nhẹ cân hơn giành chiến thắng”, do đối thủ Thái Lan có mức cân nhẹ hơn trong kiểm tra trước trận.

Quyết định này khiến Văn Nam bật khóc ngay trên sàn đấu, bởi anh đánh mất cơ hội vào chung kết tranh HCV một cách đầy tiếc nuối. Phía đội MMA Việt Nam cũng cho rằng trọng tài bỏ qua một số tình huống lỗi của đối thủ. Sau trận thua gây tranh cãi, Văn Nam giành HCĐ khi đánh bại đối thủ Singapore.

MMA có thể trở thành mỏ vàng của thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games tiếp theo.

Chung cuộc, tuyển MMA Việt Nam giành 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ tại SEA Games 33. Việc MMA xuất hiện tại SEA Games 33 được đánh giá là bước tiến lớn đối với phong trào võ thuật tổng hợp khu vực.

Môn này thu hút lượng lớn người xem trực tiếp lẫn trực tuyến, đem lại màu sắc mới mẻ cho đại hội. Với sự quan tâm đặc biệt từ khán giả và phong độ thi đấu ấn tượng của nhiều VĐV, MMA nhiều khả năng sẽ được xem xét đưa vào danh sách môn chính thức trong các kỳ SEA Games tới.