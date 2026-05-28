HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thực hư thông tin nữ sinh ở TPHCM nhảy lầu vì áp lực học tập

Nguyễn Tiến; Đồ họa: Ngọc Trinh
|

Địa phương đã nhận được báo cáo vụ việc và chuyển thông tin đến ngành giáo dục để theo dõi, xử lý.

Ngày 28-5, mạng xã hội lan truyền thông tin một nữ sinh Trường THPT B.C (phường Bến Cát, TPHCM) nhảy lầu do áp lực học tập, gây xôn xao dư luận.

Thực hư thông tin nữ sinh ở TPHCM nhảy lầu vì áp lực học tập - Ảnh 1.

Nữ sinh Trường THPT B.C nhảy từ tầng 3 xuống sân trường.

Theo nội dung lan truyền, nữ sinh đã nhảy từ lầu cao xuống sân trường vì căng thẳng chuyện học hành. Sau khi phát hiện vụ việc, giáo viên nhà trường nhanh chóng đưa học sinh đi cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND phường Bến Cát xác nhận địa phương đã nhận được báo cáo vụ việc và chuyển thông tin đến ngành giáo dục để theo dõi, xử lý.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, nguyên nhân vụ việc không phải do áp lực học tập như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Thông tin ban đầu cho biết nữ sinh lớp 10 đã nhảy từ tầng 3 xuống sân trường do buồn chuyện gia đình. Vụ việc khiến em bị nứt xương chân và được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Hiện sức khỏe nữ sinh đã ổn định, đang được theo dõi, chăm sóc và động viên tinh thần.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại