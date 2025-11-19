Thực hư thông tin ngôi sao võ thuật Thành Long qua đời

Những ngày qua, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng trước tin đồn cho rằng ngôi sao võ thuật gạo cội Thành Long đã qua đời ở tuổi 71. Thông tin được lan truyền kèm theo một hình ảnh cho thấy ông nằm trên giường bệnh, khiến nhiều người hâm mộ hoang mang và lo lắng.

Tuy nhiên, theo Sohu , nhiều khán giả nhanh chóng chỉ ra đây là tin giả, khi bức ảnh được cho là chụp Thành Long thực chất được tạo bằng công nghệ AI. Tin đồn cũng bị dập tắt hoàn toàn khi tài khoản Weibo của nam diễn viên bất ngờ cập nhật bài đăng mới, công bố lịch phát hành bộ phim tiếp theo của ông.

Tin đồn Thành Long qua đời khiến nhiều người hoang mang, chỉ là bức ảnh này do AI tạo ra. (Ảnh: Sohu)

Trong nhiều năm qua, Thành Long liên tục trở thành mục tiêu của những tin đồn thất thiệt. Theo truyền thông Trung Quốc, từ năm 2015, hàng loạt thông tin về bệnh nặng, sức khỏe suy yếu hay thậm chí qua đời đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Các hình ảnh gây hiểu lầm cũng bị lợi dụng, và hiện nay được thay bằng ảnh AI nhằm tăng độ tin cậy cho tin đồn.

Trước đó, vào tháng 3/2024, một loạt hình ảnh Thành Long với mái tóc và râu bạc trắng từng khiến người hâm mộ lo ngại ông đã già yếu nhanh chóng. Tuy nhiên, nam diễn viên đã lên tiếng giải thích rằng đó chỉ là tạo hình nhân vật trong phim mới, đồng thời khẳng định sức khỏe của ông vẫn hoàn toàn ổn định.

Trong dịp sinh nhật gần đây, ngôi sao 71 tuổi chia sẻ rằng ông bất ngờ khi nhận ra mình đã bước sang tuổi mới, nhưng coi việc được tiếp tục sống, tiếp tục đóng phim là một "may mắn lớn". Tinh thần lạc quan và thái độ yêu nghề của ông càng củng cố rằng mọi tin đồn liên quan đến sức khỏe đều không có cơ sở.

David Beckham, Thành Long (giữa) và Jack Ma cùng nhau đi xem trận đấu bóng rổ vào hồi tháng 10. (Ảnh: VCG)

Thành Long sinh năm 1954 tại Hong Kong (Trung Quốc), là một trong những biểu tượng điện ảnh lớn nhất châu Á. Ông bắt đầu sự nghiệp từ vị trí diễn viên đóng thế và vươn lên tầm ngôi sao quốc tế nhờ loạt phim hành động kinh điển như Túy quyền, Kế hoạch A, Rồng bất tử, Câu chuyện cảnh sát … và series Rush Hour (Giờ cao điểm) tại Hollywood. Năm 2016, ông được trao giải Oscar Thành tựu trọn đời cho những đóng góp đặc biệt cho nghệ thuật điện ảnh.

Vừa qua, tại Liên hoan phim quốc tế Locarno lần thứ 78 ở Thụy Sĩ, Thành Long tiếp tục vinh dự nhận thêm giải Thành tựu trọn đời , đánh dấu hơn 60 năm cống hiến không ngừng nghỉ cho điện ảnh. Phát biểu tại sự kiện, ông xúc động nói: "Từ một võ sinh vô danh trên phim trường, tôi đã đi một chặng đường dài để có ngày hôm nay. Tôi luôn giữ niềm tin bất diệt, cố gắng thực hiện thật tốt từng cảnh quay".

Ở tuổi ngoài 70, Thành Long vẫn mơ ước tiếp tục cống hiến cho điện ảnh. Ông dự định mỗi năm sẽ ra mắt một bộ phim với thể loại và chủ đề khác nhau.